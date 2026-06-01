Μονακό: Απολύθηκε ο Ποκονιολί μετά από μόλις οκτώ μήνες

Η Μονακό ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Σεμπαστιέν Ποκονιολί, βάζοντας πρόωρο τέλος στη θητεία του Βέλγου τεχνικού στον πάγκο της ομάδας.

Παρά το γεγονός ότι οδήγησε τους Μονεγάσκους στα playoffs του Conference League, η 7η θέση στη Ligue 1 δεν κρίθηκε ικανοποιητική από τη διοίκηση, η οποία αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγή σελίδας ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Ποκονιολί φεύγει έπειτα από οκτώ μήνες παρουσίας στον σύλλογο, έχοντας απολογισμό 16 νίκες, 9 ισοπαλίες και 13 ήττες σε 38 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.

Η απόφαση έρχεται λίγες ημέρες μετά τα δημοσιεύματα που ήθελαν τη Μονακό να έχει ήδη συμφωνήσει με τον διάδοχό του, γεγονός που δείχνει ότι οι άνθρωποι του συλλόγου είχαν πάρει εδώ και καιρό τις αποφάσεις τους για το μέλλον της τεχνικής ηγεσίας.