«Συμφώνησε με τον Ιβάνοβιτς η Γαλατάσαραϊ»

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Eurohoops η Γαλατάσαραϊ συμφώνησε με τον Νίκολα Ιβάνοβιτς για την επόμενη σεζόν

Η Γαλατάσαραϊ έχει στρέψει ήδη την προσοχή της στον σχεδιασμό της επόμενης μέρας και σύμφωνα με δημοσίευμα του Eurohoops η τουρκική ομάδα συμφώνησε με τον Νίκολα Ιβάνοβιτς.

Ο Σέρβος γκαρντ αγωνίστηκε την τρέχουσα σεζόν στην Ιταλία για λογαριασμό της Μπρέσια μετρώντας 11,9 πόντους και 4,3 ασίστ σε 35 συμμετοχές στο πρωτάθλημα.

Ο 32χρονος άσος έχει εμπιερία από Euroleague, καθώς έχε αγωνιστεί με την φανέλα του Ερυθρού Αστέρα στην κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της Ευρώπης, ενώ έχει αγωνιστεί και για λογαριασμό της Μπούντοτσνοστ και της ΑΕΚ.