Με Μόντριτς η Κροατία στο Μουντιάλ - Εκτός Μπρόζοβιτς και Μάγερ

Η αποστολή της εθνικής Κροατίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο έγινε γνωστή το απόγευμα της Δευτέρας

Η φιναλίστ του 2018 και η «χάλκινη» ομάδα του 2022, θα βρεθεί στις ΗΠΑ, όπου θα προσπαθήσει να γράψει μια ακόμη πετυχημένη πορεία στην ιστορία της.

Ο προπονητής της, Ζλάτκο Ντάλιτς ανακοίνωσε την 26άδα που θα πάρει μαζί του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με τον Λούκα Μόντριτς και τον Ιβάν Πέρισιτς να είναι κανονικά στην αποστολή για την τελευταία τους παράταση.

Εκτός έμειναν οι Λόβρο Μάγερ, Μαρσέλο Μπρόζοβιτς, Γιόσιπ Γιουράνοβιτς και Μπόρνα Σόσα.

Αναλυτικά η αποστολή:

Τερματοφύλακες: Ντομινίκ Λιβάκοβιτς (Ντινάμο),Ντομινίκ Κοτάρσκι (Κοπεγχάγη), Ίβορ Πάντουρ (Χαλ Σίτι)

Αμυντικοί: Γιόσκο Γκβάρντιολ (Μάντσεστερ Σίτι), Ντούγε Τσάλετα-Τσαρ (Ρεάλ Σοσιεδάδ), Γιόσιπ Σούταλο (Άγιαξ), Γιόσιπ Στάνισιτς (Μπάγερν Μονάχου), Μαρίν Πόνγκρατσιτς (Φιορεντίνα), Κρίστιαν Γιάκιτς (Άουγκσμπουργκ), Μάρτιν Έρλιτς (Μίντιλαντ), Λούκα Βούσκοβιτς (Αμβούργο)

Μέσοι: Λούκα Μόντριτς (Μίλαν), Ματέο Κόβασιτς (Μάντσεστερ Σίτι), Μάριο Πάσαλιτς (Αταλάντα), Νικόλα Βλάσιτς (Τορίνο), Λούκα Σούτσιτς (Ρεάλ Σοσιεδάδ), Μάρτιν Μπατούρινα (Κόμο), Πέταρ Σούτσιτς (Ίντερ), Νικόλα Μόρο (Μπολόνια), Τόνι Φρουκ (Ριέκα)

Eπιθετικοί: Ιβάν Πέρισιτς (Αϊντχόφεν), Αντρέι Κράμαριτς (Χόφενχαϊμ), Άντε Μπούντιμιρ (Οσασούνα), Μάρκο Πάσαλιτς (Ορλάντο Σίτι), Πέταρ Μούσα (Ντάλας), Ίγκορ Ματάνοβιτς (Φράιμπουργκ)