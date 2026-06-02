Το Ουέμπλεϊ δεν συγκρίνεται με τίποτα, ο Παναθηναϊκός έγραψε ένα έπος μοναδικό!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για το έπος του Ουέμπλεϊ, πριν 55 χρόνια, ξεκαθαρίζει, ότι η συμμετοχή του Παναθηναϊκού στον τελικό του κυπέλλου Πρωταθλητριών δεν συγκρίνεται με τίποτα, όπως και το ότι είναι διαχρονικά η πιο πετυχημένη ελληνική ομάδα στην Ευρώπη.

Πέρασαν 55 χρόνια από τότε. Από την στιγμή, που ο Παναθηναϊκός του Πούσκας είχε στο Λονδίνο μία δουλειά και διεκδίκησε το βαρύτερο τρόπαιο σε συλλογικό επίπεδο στην Ευρώπη το κύπελλο Πρωταθλητριών. Επαιξε στο Ουέμπλεϊ, είχε τις στιγμές του δεν βρήκε γκολ και ο Αγιαξ -που τότε δεν παιζόταν -με δύο γκολ πήρε την κούπα. Μάλιστα το ένα γκολ το πέτυχε με κόντρα.

Ακόμα και έτσι, αυτή η στιγμή είναι η κορυφαία στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, διότι δεν βλέπω καμία ελληνική ομάδα να μπορεί να φθάσει στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ. Και η ομάδα , που το πλησίασε, πάλι ο Παναθηναϊκός ήταν. Το 1985, όταν αποκλείστηκε από την Λίβερπουλ και το 1996, όταν αποκλείστηκε από τον Αγιαξ, τον οποίο είχε νικήσει στο Αμστερνταμ με 0-1 και έγινε θέμα εκείνη η νίκη σε όλο τον κόσμο.

Εκείνη η ομάδα, για να φθάσει στο Ουέμπλεϊ απέκλεισε την σπουδαία τότε Εβερτον με την γκολάρα του Αντωνιάδη (το γκολ με τα εννιάρια) και με το 1-1 ο Παναθηναϊκός πέρασε μετά το 0-0 στην Λεωφόρο. Και στη συνέχεια έκανε μία ανατροπή η ομαδάρα του Πούσκας, που σε τέτοιο επίπεδο από ελληνική ομάδα δεν έχει προηγούμενο.

Εχασε 4-1 από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι και ήρθε στην καυτή Λεωφόρο και με νίκη 3-0 πήρε την μεγάλη πρόκριση. «Γκοολ, το γκολ του Καμάρα, το τρίτο γκολ του Αριστείδη του Καμάρα» να περιγράφει ο μοναδικός και αξέχαστος Γιάννης Διακογιάννης και ο Παναθηναϊκός πήρε την τεράστια, την μοναδική πρόκριση.

Και τα παιδιά του Πούσκας έγραψαν ιστορία με χρυσά γράμματα και ένα έπος για το ελληνικό ποδόσφαιρο και τον Παναθηναϊκό. Από τότε έχουν περάσει 55 χρόνια και καμία ελληνική ομάδα δεν έχει φθάσει στο τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ. Ναι ξέρω. Οι απέναντι λένε, ότι η κατάκτηση του Conference έχει ξεπεράσει τον τελικό του Ουέμπλεϊ.

Το Conference μπορεί να συγκριθεί με το Βαλκανικό κύπελλο, που πήρε ο Παναθηναϊκός το 1977. Με το Τσάμπιονς Λιγκ και πιο πριν Πρωταθλητριών, ούτε καν μπαίνει σε σύγκριση. Είναι σαν να έχεις μία Φεράρι και δίπλα ένα Μίνι Κούπερ και να λες, ότι το Μίνι είναι καλύτερο. Δεν γίνονται αυτά. Το ξέρω, ότι στενοχωρεί κάποιους ότι ο τελικός του πρωταθλητριών είναι μακράν η κορυφαία στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, το ξέρω, ότι δεν μπορούν να το χωνέψουν, αλλά μία σόδα θα τους βοηθήσει…

Κάθε τέτοια μέρα ο Παναθηναϊκός θα μας θυμίζει, γιατί διαχρονικά είναι η κορυφαία ομάδα σε διακρίσεις στο τοπ επίπεδο της Ευρώπης με έναν τελικό, δύο ημιτελικούς και έναν προημιτελικό στο Πρωταθλητριών και το Τσάμπιονς Λιγκ και αυτό οι άλλοι δεν θα το κάνουν ούτε σε τρεις ζωές. Και όπως λέει και το σύνθημα ΜΟΝΑΧΑ ΠΑΟ ΕΣΥ.