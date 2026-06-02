Αυτό είναι το deal ΑΕΚ - Τράμπζονσπορ για Ζούμπκοβ, σύμφωνα με τους Τούρκους (pic)

Ο Ολεξάντρ Ζούμπκοβ ντύνεται στα κιτρινόμαυρα έχοντας συμφωνήσει να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ, με τους Τούρκους να κάνουν γνωστές λεπτομέρειες του deal.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Χασάν Τουντσέλ, η Ένωση για να αποσπάσει το ναι της Τράμπζονσπορ για τον διεθνή Ουκρανό εξτρέμ χρειάστηκε να βγάλει από τα ταμεία της το ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ μαζί με τα μπόνους. Θυμίζουμε πως η ομάδα της Τραπεζούντας πριν 1,5 χρόνο, τον Φλεβάρη του 2025 είχε δαπανήσει περίπου 6 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει τον Ολεξάντρ Ζούμπκοβ από την Σαχτάρ του Ντόνετσκ.

Μάλιστα το γεγονός αυτό, ότι δηλαδή η Τράμπζονσπορ τον πούλησε με λιγότερα χρήματα απ' αυτά που έδωσε για να τον αγοράσει την ώρα που ο Ζούμπκοβ έκανε... παπάδες έχει προκαλέσει αντιδράσεις στους φίλους της τουρκικής ομάδας.

Όπως διαβάσατε νωρίτερα ο 29χρονος διεθνής άσος, που είναι αριστεροπόδαρος και αγωνίζεται συνήθως δεξιά με ανάποδο πόδι, έρχεται από τρεις εντυπωσιακές σεζόν με Σαχτάρ Ντόνετσκ και Τράμπζονσπορ όπου μέτρησε σύνολο 25 γκολ-34 ασίστ!

Αυτός είναι ο Ολεξάντρ Ζούμπκοβ

Ο Ολεξάντρ Ζούμπκοβ ανήκει στην Τράμπζονσπορ, η οποία τον απέκτησε από την Σαχτάρ τον Φεβρουάριο του 2025 έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με το Transfermarkt. Τη σεζόν που έφυγε κατέγραψε 37 συμμετοχές με 4 γκολ και 12 ασίστ, ενώ το 24/25 αγωνιζόμενος στο πρώτο μισό στην Σαχτάρ και το δεύτερο στην Τραπεζούντα είχε στο σύνολο τον εντυπωσιακό αριθμό των 15 γκολ και 10 ασίστ σε 41 παιχνίδια.

Συνολικά με τους Τούρκους μέτρησε 57 συμμετοχές με 12 γκολ και 16 ασίστ. Από εκεί και πέρα, με την Σαχτάρ αγωνίστηκε σε 107 παιχνίδια με απολογισμό 20 γκολ και 22 ασίστ, ενώ αγωνίστηκε και στην Φερεντσβάρος, κάνοντας αρκετά πήγαινε-έλα μεταξύ των Ούγγρων και των Ουκρανών, μετρώντας 19 γκολ και 23 ασίστ σε 110 παιχνίδια, έχοντας παρόμοιους αριθμούς και με τις δύο ομάδες. Παράλληλα, προφανώς και είναι και διεθνής με την Ουκρανία, έχοντας 45 συμμετοχές συμμετοχές με το εθνόσημο. Τέλος, στο παρελθόν ο Ζουμπκόφ έχει αγωνιστεί και στην ομάδα της Μαριούπολης στην Ουκρανία.