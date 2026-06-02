Μεγάλος σεισμός 6,2 Ρίχτερ στη Νότια Ιταλία - Σε περιοχή της Καλαβρίας το επίκεντρο

Ισχυρός σεισμός συγκλόνισε λίγο μετά τα μεσάνυχτα τη Νότια Ιταλία.

Ισχυρή σεισμική δόνηση καταγράφτηκε στην περιοχή της Καλαβρίας στη Νότια Ιταλία.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 00:12 μετά τα μεσάνυχτα τοπική ώρα (0112 ώρα Ελλάδας) και σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του EMSC είχε μέγεθος τους 6,2 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ το με εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χλμ. Αρχικά, ο σεισμός μετρήθηκε στα 6,5 Ρίχτερ.

6,2 Ρίχτερ από το USGS

Από την πλευρά του και το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), στην προκαταρκτική του εκτίμηση, κατέγραψε τον σεισμό στα 6,2 Ρίχτερ.

Το επίκεντρο εντοπίζεται 17 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Σκαρτσέλι, στην Καλαβρία, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 247 χιλιόμετρα.

Πρόκειται για σεισμό ενδιάμεσου βάθους, στοιχείο που μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αισθητός σε μεγαλύτερη γεωγραφική έκταση.

Οι κάτοικοι αρκετών περιοχών έχουν βγει στους δρόμους, ενώ οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.

Πηγή: newsbomb.gr