Ο Κάρι υπέγραψε μυθικό συμβόλαιο με κινεζική εταιρεία παπουτσιών!

Σε μια πολύ δυνατή επιχειρηματική κίνηση προχώρησε ο Στεφ Κάρι, που έβαλε την υπογραφή του σε 10ετες συμβόλαιο συνεργασίας με την κινεζική εταιρεία Li-Ning.

Αυτή η συμφωνία επιτρέπει στον σούπερ σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, να προωθήσει το brand name του ονόματός του παγκοσμίως, αλλά και να υπογράψει και άλλους αθλητές κάτω από την μάρκα του.

Όπως είναι φυσικό, πρόκειται για μια συμφωνία εκατομμυρίων, με τον Στεφ Κάρι να έχει πλέον τη δυνατότητα να κάνει δυναμικό μπάσιμο στην παγκόσμια αγορά, μέσω της Li-Ning.

Ο Κάρι για τη νέα του συμφωνία ανέφερε:

«Στο τέλος της ημέρας, πιστεύω πραγματικά ότι η συνεργασία με τη Li-Ning θα επιτρέψει στο Curry Brand να ανθίσει. Η Li-Ning είναι ένας ολοκληρωμένος αθλητικός όμιλος, και είναι επίσης ο ηγέτης της αγοράς του μπάσκετ στην Κίνα…

Το Curry Brand θα έχει πλέον εκτεταμένη πρόσβαση σε πόρους και παγκόσμια παρουσία για να φέρει καινοτόμα προϊόντα κορυφαίας ποιότητας και εκπληκτικά προϊόντα σε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος που χτίζω ένα μακροπρόθεσμο όραμα με τη Li-Ning που θα τροφοδοτήσει το Curry Brand για τα επόμενα χρόνια και θα απελευθερώσει πλήρως το δυναμικό αυτής της εταιρείας σε παγκόσμια κλίμακα».