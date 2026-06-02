Ντι Μάρτζιο: «Η Κάλιαρι θέλει Καλάμπρια, πιθανό αντάλλαγμα ο Τζάπα στον Παναθηναϊκό»

Ο πασίγνωστος Ιταλός δημοσιογράφος κάνει αναφορά σε ενδιαφέρον της Κάλιαρι για τον μπακ του Παναθηναϊκού, βάζοντας στο παιχνίδι και ως έμψυχο αντάλλαγμα τον Γκαμπριέλε Τζάπα.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, η Κάλιαρι έχει βάλει στο μεταγραφικό της στόχαστρο τον Νταβίντε Καλάμπρια, θέλοντας να ενισχύσει το δεξί άκρο της άμυνας της για τη νέα σεζόν.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος, μάλιστα αναφέρει ότι στο τραπέζι έχει πέσει και το όνομα του Γκαμπριέλε Τζάπα, για τον οποίο υπάρχει θετική άποψη από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο 26χρονος μπακ είναι μια περίπτωση που αρέσει στους ανθρώπους του Τριφυλλιού και θα μπορούσε να μπει στην συζήτηση ως έμψυχο αντάλλαγμα.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Ιταλού δημοσιογράφου το θέμα βρίσκεται ακόμη σε επίπεδο ενδιαφέροντος και επαφών, χωρίς να προκύπτει κάποια οριστική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.