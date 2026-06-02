Ο Κουρτουά επένδυσε στην αγαπημένη του Γκενκ: «Επιστροφή στο σπίτι μου» (vid)

Ο Βέλγος τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης προχώρησε σε μια όμορφη κίνηση, επενδύοντας στην ομάδα που τον ανέδειξε.

Ο Τιμπό Κουρτουά αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της Γκενκ, κάνοντας και τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στο ποδόσφαιρο με την ομάδα που αγωνίζεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Ο έμπειρος τερματοφύλακας θέλησε να δώσει κάτι πίσω στην ομάδα που τον ανέδειξε και αποφάσισε να επενδύσει στην Γκενκ μέσω της εταιρείας «NXTPLAY», που ήδη έχει παρουσία σε Ισπανία και Γαλλία.

Ο Κουρτουά, μάλιστα μιλώντας για την επένδυσή του, έκανε λόγο για επιστροφή «στο σπίτι» του, ενώ τόνισε ότι θέλει να συμβάλει στη διεθνή ενίσχυση του κλαμπ.