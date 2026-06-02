Ο Κουρτουά επένδυσε στην αγαπημένη του Γκενκ: «Επιστροφή στο σπίτι μου» (vid)

Ο Τιμπό Κουρτουά αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της Γκενκ, κάνοντας και τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στο ποδόσφαιρο με την ομάδα που αγωνίζεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.
Ο έμπειρος τερματοφύλακας θέλησε να δώσει κάτι πίσω στην ομάδα που τον ανέδειξε και αποφάσισε να επενδύσει στην Γκενκ μέσω της εταιρείας «NXTPLAY», που ήδη έχει παρουσία σε Ισπανία και Γαλλία.
Ο Κουρτουά, μάλιστα μιλώντας για την επένδυσή του, έκανε λόγο για επιστροφή «στο σπίτι» του, ενώ τόνισε ότι θέλει να συμβάλει στη διεθνή ενίσχυση του κλαμπ.
Thibaut Courtois returns home to KRC Genk as an investor 💙— KRC Genk (@KRCGenkofficial) June 1, 2026
