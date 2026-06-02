Φιλική «τριάρα» για την Κολομβία πριν το Mundial

Θετικό ήταν το δείγμα που έδειξε η Κολομβία λίγες ημέρες πριν την έναρξη του Mundial, επικρατώντας της Κόστα Ρίκα με 3-1 σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στην Μπογκοτά.

Η Κολομβία άνοιξε το σκορ στο 17ο λεπτό με καρφωτή κεφαλιά του Ντάβιντσον Σάντσες, ενώ πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων με τον Λουίς Ντίας στο 23ο λεπτό, μετά από ασίστ του Χόρχε Καρασκάλ.

Η Κόστα Ρίκα στη συνέχεια ανέβασε την απόδοσή της και κατάφερε να μειώσει σε 2-1 στο 33' με τον Σότο, σκορ που ήταν και το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος οι προπονητές των δύο ομάδων προχώρησαν σε πολλές αλλαγές, με τους Κολομβιανούς να βρίσκουν και τρίτο γκολ με τον Λουίς Σουάρες στο 81' να γράφει το τελικό 3-1.