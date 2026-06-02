Κλείνει στον Ολυμπιακό ο Ουνάι Λόπεθ

Πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με τον Ισπανό χαφ βρίσκεται ο Ολυμπιακός, παρά το ενδιαφέρον που προέκυψε από την Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής που μένει ελεύθερος από την Ράγιο Βαγεκάνο, είχε στα χέρια του προτάσεις από τον Ολυμπιακό, την Μπιλμπάο και την νυν ομάδα του, όμως φέρεται να απορρίπτει την επιλογή της παραμονής του στην Ισπανία.

Ο Ουνάι Λόπεθ, ενημέρωσε τον εκπρόσωπό του ότι θέλει να αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, προκειμένου να αποκτήσει παραστάσεις και από το εξωτερικό, αποδεχόμενος την πρόταση των «ερυθρόλευκων».

Τις επόμενες ημέρες, μάλιστα ο Ουνάι Λόπεθ αναμένεται να ταξιδέψει στην Ελλάδα, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκεια 2+1 χρόνων.

Ρόλο στην απόφαση του Ουνάι Λόπεθ, φέρεται να έπαιξε και η παρουσία του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο των Πειραιωτών, κάτι που θα κάνει την προσαρμογή του 30χρονου χαφ πιο εύκολη.