H αποστολή της Παραγουάης για το Παγκόσμιο Κύπελλο

Με όλα τα όπλα της θα παραταχθεί η Παραγουάη στο Παγκόσμιο Κύπελλο στα γήπεδα ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.

Η Παραγουάη επιστρέφει σε Μουντιάλ μετά από 16 χρόνια μια ο ομοσπονδιακός τεχνικός της «αλμπιρόχα», Γκουστάβο Αλφάρο, ανακοίνωσε την τελική 26άδα των Λατινομερικάνων για τα παιχνίδια του τέταρτου ομίλου στη Βόρεια Αμερική κόντρα σε Τουρκία, ΗΠΑ κι Αυστραλία. Αναλυτικά, η αποστολή: Τερματοφύλακες: Γκατίτο Φερνάντες (Σέρο Πορτένιο), Ορλάντο Γκιλ (Σαν Λορένσο), Γκαστόν Ολβέιρα (Ολίμπια) Αμυντικοί: Χουάν Κάσερες (Ντιναμό Μόσχας), Γκουστάβο Γκόμες (Παλμέιρας), Γκουστάβο Βελάσκες (Σέρο Πορτένιο), Φαμπιάν Μπαλμπουένα (Γκρέμιο), Χούνιορ Αλόνσο (Ατλέτικο Μινέιρο), Ομάρ Αλντερέτε (Σάντερλαντ), Χοσέ Κανάλε (Λανούς), Αλεξάντρο Μαϊδάνα (Ταγέρες) Μέσοι: Νταμιάν Μπομπαντίγια (Σάο Πάουλο), Αντρές Κούμπας (Βανκούβερ Γουάιτκαπς), Ντιέγο Γκόμες (Μπράιτον & Χόουβ Άλμπιον), Ματίας Γκαλάρσα (Ατλάντα Γιουνάιτεντ), Αλεχάντρο “Κάκου” Ρομέρο Γκαμάρα (Αλ Αΐν), Μπράιαν Οχέδα (Ορλάντο Σίτι), Μαουρίσιο Μαγκαλιάες (Παλμέιρας) Επιθετικοί: Άλεξ Άρσε (Ιντεπεντιέντε Ριβαδάβια), Μιγκέλ Αλμιρόν (Ατλάντα Γιουνάιτεντ), Ισίδρο Πίτα (Ρεντ Μπουλ Μπραγκαντίνο), Ραμόν Σόσα (Παλμέιρας), Γκαμπριέλ Άβαλος (Ιντεπεντιέντε), Αντόνιο Σανάμπρια (Κρεμονέζε), Χούλιο Ενσίσο (Στρασμπούρ), Γκουστάβο Καμπαγιέρο (Πόρτσμουθ)