Νίκες για Νορβηγία, Τουρκία και Αυστρία ενόψει Mundial

Η Νορβηγία επιβλήθηκε 3-1 της Σουηδίας στο Όσλο, στο προτελευταίο φιλικό προετοιμασίας των δύο ομάδων ενόψει της τελικής φάσης του Μουντιάλ.

Μολονότι οι γηπεδούχοι δεν είχαν στη σύνθεσή τους το... υπερόπλο Έρλινγκ Χάαλαντ, έδειξαν τις επιθετικές αρετές τους και αξιοποίησαν τις ευκαιρίες που τους παρουσιάστηκαν κόντρα στη Σουηδία.

Ο Γιόργκεν Στραντ Λάρσεν σκόραρε δις (8΄, 37΄) και ενδιάμεσα ο Αντόνιο Νούσα (18΄), για να προηγηθεί 3-0 στο ημίχρονο η Νορβηγία, πριν μειώσουν οι φιλοξενούμενοι με τον Αλεάντερ Ισάκ στο 76΄.

Και οι δύο ομάδες έχουν ακόμη ένα φιλικό πριν την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, την οποία συνδιοργανώνουν Καναδάς, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες το διάστημα 11 Ιουνίου-19 Ιουλίου.

Στο μεταξύ, η Τουρκία συνέτριψε 4-0 τη Βόρεια Μακεδονία σε φιλικό αγώνα στην Κωνσταντινούπολη και έδειξε να βρίσκεται σε καλή κατάσταση ενόψει του Μουντιάλ.

Η ομάδα του Βιντσέντζο Μοντέλα πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων χάρη στα γκολ των Ορκούν Κοκτσού (2΄) και Τσαν Ουζούν (16΄), ενώ πέτυχε άλλα δύο γκολ μετά την ανάπαυλα, με τους Ντενίζ Γκιούλ (53΄) και Μπαρίς Αλπέρ Γιλμάζ (70΄).

Τέλος, η Αυστρία νίκησε 1-0 την Τυνησία στη Βιέννη, σε φιλικό προετοιμασίας τους ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι γηπεδούχοι έμειναν με δέκα παίκτες στο 37ο λεπτό, λόγω αποβολής του Κόνραντ Λάιμερ, αλλά κατάφεραν να βρουν το δρόμο προς τα δίχτυα στο 63΄, χάρη στο γκολ του Μάρτσελ Ζάμπιτσερ.