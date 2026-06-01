Αγωνία στην Μαρσέιγ: Κινδυνεύει με ευρωπαϊκό αποκλεισμό λόγω χρεών

Σοβαρό κίνδυνο να μείνει εκτός Ευρώπης αντιμετωπίζει η Μαρσέιγ, αν και εξασφάλισε αγωνιστικά την παρουσία της στη League Phase του Europa League για τη νέα σεζόν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής «L’Equipe», η UEFA αναμένεται να εξετάσει ξανά την οικονομική κατάσταση του συλλόγουτην Τρίτη (2/6), με το ενδεχόμενο επιβολής αυστηρών κυρώσεων να είναι σε πρώτο πλάνο.

Οι Μασσαλοί είχαν συμφωνήσει από το 2022 σε πρόγραμμα οικονομικής εξυγίανσης, όμως τα στοιχεία δείχνουν πως δεν κατάφεραν να συμμορφωθούν με τις δεσμεύσεις τους. Η οικονομική εποπτική αρχή της Γαλλίας (DNCG) υπολογίζει πως οι συνολικές ζημίες του συλλόγου τα τελευταία τρία χρόνια φτάνουν τα 157 εκατομμύρια ευρώ, προκαλώντας έντονο προβληματισμό.

Η διοίκηση της Μαρσέιγ σκοπεύει να επικαλεστεί την κρίση των τηλεοπτικών συμβολαίων στη Ligue 1, η οποία έχει επηρεάσει σημαντικά τα έσοδα των γαλλικών ομάδων. Ωστόσο, η τελική απόφαση ανήκει αποκλειστικά στην UEFA.

Αν οι εξηγήσεις των Γάλλων δεν κριθούν επαρκείς, τότε η Μαρσέιγ κινδυνεύει να υποστεί βαριές κυρώσεις, με το πιο άσχημο σενάριο να είναι ο αποκλεισμός της από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης σεζόν.