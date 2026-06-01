Σκέψεις αποχώρησης για Λούνιν στη Ρεάλ - Στο στόχαστρο ο «νέος Κουρτουά»

Εξελίξεις αναμένονται στη θέση του τερματοφύλακα στην Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς αυξάνονται οι πιθανότητες αποχώρησης του Λούνιν μέσα στο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι «Μερένγκες» έχουν ήδη ξεκινήσει την αναζήτηση πιθανού αντικαταστάτη και ένα από τα ονόματα που βρίσκονται ψηλά στη λίστα τους είναι αυτό του 20χρονου Γάλλου τερματοφύλακα Έβεν Ζαουέν, ο οποίος αγωνίζεται στη Ρεν.

Η περίπτωσή του εκτιμάται ότι μπορεί να κοστίσει περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ, με τη Ρεάλ να θεωρεί πως διαθέτει χαρακτηριστικά που θυμίζουν έντονα τον Κουρτουά.

Με ύψος δύο μέτρων, κυριαρχεί στον αέρα, διαθέτει εξαιρετικά αντανακλαστικά και ξεχωρίζει για την τοποθέτησή του κάτω από τα δοκάρια.

Τη φετινή σεζόν μέτρησε 34 συμμετοχές, δέχθηκε 35 γκολ και κράτησε ανέπαφη την εστία του σε 15 αγώνες. Ωστόσο, οι άνθρωποι της Ρεάλ δίνουν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στις αναλύσεις των σκάουτ, οι οποίοι θεωρούν ότι ο νεαρός γκολκίπερ πραγματοποιεί σταθερά περισσότερες καθοριστικές αποκρούσεις απ’ όσες «δείχνουν» οι αριθμοί των γκολ που δέχεται.

Εφόσον ο Λούνιν αποχωρήσει, ο Ζαουέν φαίνεται να αποτελεί μία από τις πιο σοβαρές επιλογές για να αποτελέσει τον επόμενο «φύλακα άγγελο» της εστίας της Ρεάλ Μαδρίτης.