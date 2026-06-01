Απίθανη ανατροπή από το -18 για την Φενέρ δια χειρός Χόρτον Τάκερ - Ανησυχία στην Εφές για τον Πουαριέ

Η Εφές ήταν ανώτερη για τρία δεκάλεπτα, η Φενέρ ανέβασε την πίεση της σην 4η περίοδο με τον Χόρτον - Τάκερ να ντύνεται ήρωας χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του με καλάθι και φάουλ στο φινάλε. Ανησυχία στην ομάδα του Λάσο με τον Πουαριέ που αποχώρησε υποβασταζόμενος στο τρίτο δεκάλεπτο.

Η Αναντόλου Εφές βρέθηκε στο +18 στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου (33-51), ωστόσο η Φενέρ μια αντεπίθεση διαρκείας στην τελευταία περίοδο (24-8) πήρε μια ανέλπιστη νίκη με γκολ-φάουλ του Χόρτον - Τάκερ 5'' πριν το φινάλε.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έκανε το 1-0 στην σειρά των ημιτελικών, με τον νικητή να κρίνεται στις τρεις νίκες. Ανησυχία στο στρατόπεδο της Εφές με τον Βενσά Πουαριέ, καθώς ο Γάλλος ψηλός αποχώρησε υποβασταζόμενος στο τρίτο δεκάλεπτο δείχνοντας να έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Για τους νικητές ο Χόρτον - Τάκερ ντύθηκε ήρωας στο φινάλε, με τον Αμερικανό να μετρά 14 πόντους, ενώ ο Μπιμπέροβιτς ήταν πρώτος σκόρερ της Φενέρ με 16 πόντους και 3 ριμπάουντ. Καθοριστικός στο τέλος και ο Νικολό Μέλι με 16 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά ο Ντοζίερ μέτρησε 17 πόντους και 5 ριμπάουντ, με το Λάρκιν να συμπληρώνει 10 πόντους, 3 ριμπάουντ και 7 ασίστ, χάνοντας ωστόσο μια καθοριστική βολή στο φινάλε.