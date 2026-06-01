«Στην Αρμάνι ο Πίτερς παρά τις προσπάθειες του Ολυμπιακού»

Μακριά από τον Πειραιά θα είναι η επόμενη μέρα του Άλεκ Πίτερς, όπως όλα δείχνουν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα παρά τις προσπάθειες του Ολυμπιακού να κρατήσει στο ρόστερ του τον Αμερικανό φόργουορντ, ο ίδιος έχει αποφασίσει να συνεχίσει την καριέρα του στην Αρμάνι Μιλάνο.
Να σημειώσουμε ότι οπαδοί των «ερυθρολεύκων» επισκέφθηκαν τον Άλεκ Πίτερς στο σπίτι του το βράδυ τους Σαββάτου (30/5) προκειμένου να τον πείσουν να μείνει και τη νέα σεζόν στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Ο Πίτερς την φετινή σεζόν μέτρησε με την φανέλα του Ολυμπιακού 7.5 πόντους ανά αγώνα στην Euroleague, έχοντας 41,8% στο τρίποντο, με τον Αμερικανό ψηλό να αναζητά πιο ενεργό ρόλο σε σχέση με αυτόν στους Πειραιώτες.
Μάλιστα σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Ισραήλ ο Ολυμπιακός έχει βάλει στο στόχαστρο του τον Μπόνζι Κόλσον, ο οποίος προορίζεται για αντικαταστάτης του Άλεκ Πίτερς.
Despite Olympiacos’ efforts to keep him, Alec Peters is set to continue his career with Milan👀— Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) June 1, 2026
Peters averaged 7.5 points per game while shooting 41.8% from three-point range. He is expected to join Olimpia Milano in search of a bigger and more prominent role🔥
According to… pic.twitter.com/O5TVqPdSi6