«Στην Αρμάνι ο Πίτερς παρά τις προσπάθειες του Ολυμπιακού»

Μακριά από τον Πειραιά θα είναι η επόμενη μέρα του Άλεκ Πίτερς, όπως όλα δείχνουν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα παρά τις προσπάθειες του Ολυμπιακού να κρατήσει στο ρόστερ του τον Αμερικανό φόργουορντ, ο ίδιος έχει αποφασίσει να συνεχίσει την καριέρα του στην Αρμάνι Μιλάνο.

Να σημειώσουμε ότι οπαδοί των «ερυθρολεύκων» επισκέφθηκαν τον Άλεκ Πίτερς στο σπίτι του το βράδυ τους Σαββάτου (30/5) προκειμένου να τον πείσουν να μείνει και τη νέα σεζόν στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Πίτερς την φετινή σεζόν μέτρησε με την φανέλα του Ολυμπιακού 7.5 πόντους ανά αγώνα στην Euroleague, έχοντας 41,8% στο τρίποντο, με τον Αμερικανό ψηλό να αναζητά πιο ενεργό ρόλο σε σχέση με αυτόν στους Πειραιώτες.

Μάλιστα σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Ισραήλ ο Ολυμπιακός έχει βάλει στο στόχαστρο του τον Μπόνζι Κόλσον, ο οποίος προορίζεται για αντικαταστάτης του Άλεκ Πίτερς.