Τα τρελά νούμερα του Ζουμπκόφ: 25 γκολ-34 ασίστ την τελευταία τριετία! (vids)

On fire ειναι την τελευταία τριετία ο Ολεξάντρ Ζούμπκοβ τον οποίο έκλεισε η ΑΕΚ με κανονική μεταγραφή από την Τράμπζονσπορ με ένα κόστος που αγγίζει τα 6 εκατ. ευρώ.

Ο 29χρονος διεθνής Ουκρανός άσος, που είναι αριστεροπόδαρος και αγωνίζεται συνήθως δεξιά με ανάποδο πόδι, έρχεται από τρεις εντυπωσιακές σεζόν με Σαχτάρ Ντόνετσκ και Τράμπζονσπορ όπου μέτρησε σύνολο 25 γκολ-34 ασίστ!

Από τους αριθμούς του καταλαβαίνεις εύκολα πως είναι ένας ολοκληρωμένος μεσοεπιθετικός που πατά περιοχή και έχει μεγάλη ευχέρεια στο σκοράρισμα ενώ είναι ικανός και στη δημιουργία. Το μεγάλο του όπλο είναι το αριστερό του πόδι αλλά παράλληλα είναι και ταχύς ενώ το βοηθά και η ικανότητα του με την μπάλα στα πόδια λόγω της καλής τεχνικής κατάρτισης που διαθέτει.

Όλα αυτά τα στοιχεία έχουν ως αποτέλεσμα αφενός να βρίσκει εύκολα το γκολ και αφετέρου να... σερβίρει και στους συμπαίκτες του.

Τη σεζόν που έφυγε (25/26) ο Ολεξάντρ Ζούμπκοβ, που θα υπογράψει 4ετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ, μέτρησε 12 ασίστ - 4 γκολ σε 37 συμμετοχές, ενώ τη σεζόν 24/25 - αγωνιζόμενος στο πρώτο μισό στην Σαχτάρ και το δεύτερο στην Τραπεζούντα - είχε σύνολο τον εντυπωσιακό αριθμό των 15 γκολ και 10 ασίστ σε 41 παιχνίδια. Τη σεζόν 23/24 ο διεθνής Ουκρανός κατέγραψε και πάλι διπλάσιο αριθμό ασίστ (12) και είχε 6 γκολ.

Ακόμα και πιο πίσω πάντως να πάμε όπως για παράδειγμα τη σεζόν 22/23 θα δούμε πως πάντοτε ο Ζούμπκοβ είχε επαφή με τα δίχτυα με όλους τους τρόπους. Τότε είχε καταγράψει 3 ασίστ και 7 γκολ ένα εκ των οποίων κόντρα στη Ρεάλ στο Μπερναμπέου.