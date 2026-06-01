Επίδειξη δύναμης από τη Σαμπαλένκα!

Η Αρίνα Σαμπαλένκα υπέταξε στα δύο σετ τη Ναόμι Οσάκα και πήρε το εισιτήριο για την προημιτελική φάση του Roland Garros για τέταρτη σερί χρονιά!

Στο πρώτο βραδινό ματς στο Chatrier μετά από τρία χρόνια, το θέαμα ήταν υψηλό, όμως η 28χρονη Λευκορωσίδα έπαιξε... σαν Νο.1 και πήρε τη νίκη επί της 28χρονης Γιαπωνέζας (Νο.16) με 7-5, 6-3 σε 1 ώρα και 27 λεπτά.

Η σταθερότητά της τα τελευταία χρόνια στα Grand Slams είναι αξιομνημόνευτη: έχει φτάσει στα προημιτελικά των τελευταίων 14 Grand Slam της και είναι η πρώτη που τα καταφέρνει μετά τη Σερένα Γουίλιαμς.

Η περσινή φιναλίστ άρπαξε το πρώτο σετ με το μπρέικ που σημείωσε στο ενδέκατο γκέιμ και έβαλε γερές βάσεις για τη νίκη της.

Και το δεύτερο σετ ήταν κλειστό, ωστόσο η Σαμπαλένκα πέτυχε δύο σερί μπρέικ μετά το 3-3 και σφράγισε την πρόκριση. Αυτή ήταν η τρίτη διαδοχική νίκη της επί της Οσάκα και όλες ήρθαν τη φετινή σεζόν.

Η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο ξεκίνησε έτσι κι αλλιώς ως φαβορί του τουρνουά, όμως τώρα φαίνεται ότι έχει μια τεράστια ευκαιρία να κατακτήσει για πρώτη φορά τον τίτλο στο Παρίσι.

Η επόμενη αντίπαλός της είναι η Ρωσίδα Ντιάν Σνάιντερ, ενώ αν περάσει στα ημιτελικά θα βρει εκεί τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Μάγια Χβαλίνσκα και την Άνα Καλίνσκαγια.

Θυμίζουμε ότι την οκτάδα συμπληρώνουν οι αναμετρήσεις Σβιτολίνα-Κόστγιουκ και Κιρστέα-Αντρέεβα, που θα γίνουν αύριο (2/6).