Αποκάλυψη Ρομάνο: Η ΑΕΚ έκλεισε τον Ζούμπκοβ από την Τραμπζονσπόρ! (vid)

Αποκάλυψη από τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο οποίος έκανε γνωστό πως η AΕΚ τα έχει βρει σε όλα με την Τράμπζονσπορ για τον 29χρονο διεθνή Ουκρανό εξτρέμ Ολεξάντρ Ζούμπκοβ, μια είδηση που επιβεβαιώνεται.

Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, ο 29χρονος Ουκρανός διεθνής άσος αύριο Τρίτη (2/6) αναμένεται στην Αθήνα προκειμένου να περάσει από ιατρικά τεστ και να υπογράψει στην Ένωση.

Ο Ζούμπκοβ, έχει χρηματιστηριακή αξία στα 6 εκατομμύρια ευρώ και το τρέχον συμβόλαιό του με την Τραμπζονσπόρ ολοκληρώνεται το 2029, επομένως μιλάμε για κανονική μεταγραφή.

Αυτός είναι ο Ολεξάντρ Ζούμπκοβ

Ο Ολεξάντρ Ζούμπκοβ ανήκει στην Τράμπζονσπορ, η οποία τον απέκτησε από την Σαχτάρ τον Φεβρουάριο του 2025 έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με το Transfermarkt. Τη σεζόν που έφυγε κατέγραψε 37 συμμετοχές με 4 γκολ και 12 ασίστ, ενώ το 24/25 αγωνιζόμενος στο πρώτο μισό στην Σαχτάρ και το δεύτερο στην Τραπεζούντα είχε στο σύνολο τον εντυπωσιακό αριθμό των 15 γκολ και 10 ασίστ σε 41 παιχνίδια.

Συνολικά με τους Τούρκους μέτρησε 57 συμμετοχές με 12 γκολ και 16 ασίστ. Από εκεί και πέρα, με την Σαχτάρ αγωνίστηκε σε 107 παιχνίδια με απολογισμό 20 γκολ και 22 ασίστ, ενώ αγωνίστηκε και στην Φερεντσβάρος, κάνοντας αρκετά πήγαινε-έλα μεταξύ των Ούγγρων και των Ουκρανών, μετρώντας 19 γκολ και 23 ασίστ σε 110 παιχνίδια, έχοντας παρόμοιους αριθμούς και με τις δύο ομάδες. Παράλληλα, προφανώς και είναι και διεθνής με την Ουκρανία, έχοντας 45 συμμετοχές συμμετοχές με το εθνόσημο. Τέλος, στο παρελθόν ο Ζουμπκόφ έχει αγωνιστεί και στην ομάδα της Μαριούπολης στην Ουκρανία.