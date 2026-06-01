Μπολόνια για Οικονόμου: «Αντίο Μάριε θα είσαι για πάντα στις καρδιές μας»

Ο Μάριος Οικονόμου έφυγε από την ζωή σε ηλικία 33 ετών βυθίζοντας στο πένθος τον κόσμο του ποδοσφαίρου, με την Μπολόνια να στέλνει το δικό της συλλυπητήριο μήνυμα.

Ο Οικονόμου κατέγραψε τις περισσότερες συμμετοχές του με την φανέλα των «ροσομπλού» και η Μπολόνια με ανάρτησή της στα social media, έστειλε συλλυπητήριο μήνυμα.

«Αντίο Μάριε, έφυγες πολύ νωρίς. Θα είσαι για πάντα στις καρδιές μας», ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα που συνοδεύονταν με φωτογραφία του Οικονόμου από την εποχή που έπαιζε στην Μπολόνια.