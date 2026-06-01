Μπολόνια για Οικονόμου: «Αντίο Μάριε θα είσαι για πάντα στις καρδιές μας»

Ο Οικονόμου κατέγραψε τις περισσότερες συμμετοχές του με την φανέλα των «ροσομπλού» και η Μπολόνια με ανάρτησή της στα social media, έστειλε συλλυπητήριο μήνυμα.
«Αντίο Μάριε, έφυγες πολύ νωρίς. Θα είσαι για πάντα στις καρδιές μας», ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα που συνοδεύονταν με φωτογραφία του Οικονόμου από την εποχή που έπαιζε στην Μπολόνια.
Rest in peace, Marios. Gone too soon, you will forever remain in our hearts. pic.twitter.com/uSLcS3Ll5z— Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) June 1, 2026