Κεραυνοί Νούρκιτς για Μπουντενχόλζερ: «Είχε πρόβλημα αλκοολισμού, έχασε εντελώς τον έλεγχο με την ομάδα»

Ο Βόσνιος σέντερ σε συνέντευξη που παραχώρησε αναφέρθηκε και στη συνεργασία του με τον Μάικ Μπουντενχόλζερ στους Φοίνιξ Σανς, τονίζοντας ότι ο έμπειρος κόουτς είχε σοβαρό πρόβλημα αλκοολισμού!

Ο Γιουσούφ Νούρκιτς αναφέρθηκε στις δυσκολίες που είχε η συνεργασία με τον πρώην προπονητή των Μιλγουόκι Μπακς, τονίζοντας ότι έχασε εντελώς τον έλεγχο της ομάδας του στο τέλος.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Στο τέλος, είχε σοβαρό πρόβλημα αλκοολισμού, αυτό είναι γνωστό. Ίσως αυτό να επηρέασε επίσης τα πράγματα, αλλά έχασε εντελώς τον έλεγχο με την ομάδα. Ξεκίνησε να κάνει τετ-α-τετ συναντήσεις μόνο και μόνο για να προκαλέσει τους παίκτες, πήγαινες εκεί και δεν μπορούσες να πιστέψεις τι έλεγε.

Αμέσως μόλις έφτασε στο καμπ, ήταν εξαιρετικά αρνητικός απέναντι σε όλους. Δεν είχε σημασία αν επρόκειτο για εμένα, τον Μπούκερ, ή οποιονδήποτε άλλον. Κάθε προπόνηση ήταν γεμάτη επίκριση: “Δεν είστε αρκετά καλοί”. “Δεν θα έπρεπε να παίζετε μπάσκετ”. Κανείς δεν έπαιρνε τα λόγια του, στα σοβαρά στην αρχή.

Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ότι σε κάποιο σημείο είχε χάσει την πυξίδα του, ότι δεν τον ένοιαζε πώς ένιωθε ο καθένας, κάτι που είναι το πιο σημαντικό σε ένα τέτοιο ομαδικό περιβάλλον. Τα πάντα έγιναν προσωπικά. Οι προπονήσεις έγιναν χαοτικές, δεν υπήρχαν αρκετοί παίκτες για 5 εναντίον 5, μόνο έξι παίκτες σούταραν σε τέσσερα καλάθια, οκτώ παίκτες στο γυμναστήριο.

Ήταν απίστευτο. Δεν μπορούσα να παραπονεθώ επειδή ο Μάικ Μπουντενχόλζερ είναι πρωταθλητής του NBA, έχει το βιογραφικό. Είτε αυτή η επιτυχία προήλθε από τις γνώσεις του, είτε από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που κουβαλούσε την ομάδα, όταν κοιτάζεις το βιογραφικό, το πρόβλημα φαίνεται πάντα να είναι σε εμάς, όχι σε αυτόν. Για αυτό ζήτησα ανταλλαγή μετά από συνομιλία με τον ιδιοκτήτη, επειδή ήθελα μια νέα αρχή και να βγω από αυτή την κατάσταση».