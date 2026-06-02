Βαρύ πένθος στο NBA: Έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός Ρικ Άντελμαν

Ο εμβληματικός πρώην προπονητής των Σακραμέντο Κινγκς, Ρικ Άντελμαν έφυγε από την ζωή σε ηλικία 79 ετών, βυθίζοντας στην θλίψη τον κόσμο του NBA.

Ο Ρικ Άντελμαν ήταν ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία των Κινγκς, ενώ στην πολυετή καριέρα του ως προπονητής θήτευσε και στους πάγκους των Μπλέιζερς, Ουόριορς, Ρόκετς και Τίμπεργουλβς.

Ο Άντελμαν «έγραψε» μεγάλη καριέρα και ως παίκτης, φορώντας την φανέλα των Μπλέιζερς, Μπουλς και Τζαζ, ενώ ήταν ο πατέρας του νυν προπονητή των Ντένβερ Νάγκετς, Ντέιβιντ.

«Ο Άντελμαν θα μείνει στην ιστορία όχι μόνο ως προπονητής και παίκτης, αλλά και ως μέντορας για τόσους πολλούς στην κοινότητα του μπάσκετ», ανέφερε στην συλλυπητήρια ανακοίνωσή της η Ένωση Προπονητών του NBA.

Όπως είναι φυσικό το άκουσμα της είδησης του θανάτου του Ρικ Άντελμαν, προκάλεσε βαθιά θλίψη στον οργανισμό των Κινγκς, που υπό την καθοδήγησή του, κατέγραψαν τα πιο επιτυχημένα χρόνια της ιστορίας τους.

«Ο οργανισμός των Σακραμέντο Κινγκς εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του Ρικ Άντελμαν, ενός αγαπημένου προπονητή, του οποίου η ηγετική παρουσία, ο χαρακτήρας και το όραμα συνέβαλαν στο να χαρακτηριστεί μια εποχή του μπάσκετ των Κινγκς που ενέπνευσε την πόλη μας και γοήτευσε τους οπαδούς σε όλο τον κόσμο», ανέφερε η ανακοίνωση της ομάδας.