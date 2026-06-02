Σοκ στον Καναδά: Χάνει το Mundial ο Φλόρες με ρήξη χιαστών

Ο Καναδός μέσος Μαρσέλο Φλόρες θα χάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 μετά από ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο δεξί του γόνατο, που υπέστη ενώ αγωνιζόταν για την Τίγκρες.

Ο 22χρονος τραυματίστηκε στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών της Concacaf το Σάββατο, στο 77ο λεπτό και αποχώρησε κλαίγοντας, με τα αποτελέσματα των εξετάσεων να επιβεβαιώνουν τους χειρότερους φόβους.

«Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος μου έχει καταστραφεί. Ήθελα να ευχαριστήσω όλους για όλα τα μηνύματα. Δεν έχω μιλήσει στο τηλέφωνό μου ούτε έχω ελέγξει τα μηνύματα, αλλά υπόσχομαι να επικοινωνήσω με όλους και εκτιμώ πραγματικά τις ανησυχίες. Θα επιστρέψω πιο δυνατός», έγραψε σε μήνυμά του ο Φλόρες.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής του Καναδά, Τζέσι Μαρς δήλωσε στους δημοσιογράφους για τον τραυματισμό του Φλόρες, ότι αυτός και η ομάδα του ήταν «συντετριμμένοι» από την είδηση.