Ρωσία: Νεκρός άμαχος από πλήγμα ουκρανικού drone κοντά στα σύνορα

Ένας άμαχος έχασε τη ζωή του στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, έπειτα από επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών.

Ο περιφερειάρχης Κουρσκ, Αλεξάντερ Χινστάιν, γνωστοποίησε μέσω Telegram ότι το περιστατικό σημειώθηκε στο χωριό Στσέκινο της περιοχής Ριλσκ, όταν drone έπληξε ιδιωτικής χρήσης όχημα.

«Προς μεγάλη θλίψη μας, ένας πολίτης σκοτώθηκε. Ο Γκενάντι Βασίλιεβιτς ήταν 53 ετών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο περιφερειάρχης.

Κλιμακώνονται οι επιθέσεις με drones

Το τελευταίο διάστημα, τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν εντείνει τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, πλήττοντας στόχους εκατέρωθεν των συνόρων σχεδόν σε καθημερινή βάση.

Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να εξαπολύουν επιθέσεις τόσο τη νύχτα όσο και κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ αντίστοιχα η Ουκρανία έχει αυξήσει τη χρήση drones σε επιχειρήσεις βαθιά εντός του ρωσικού εδάφους.

Σε αδιέξοδο οι προσπάθειες για ειρήνευση

Την ίδια ώρα, οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν στάσιμες, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών δεν έχουν σημειώσει ουσιαστική πρόοδο εδώ και μήνες.

Η σύγκρουση έχει στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και μετέτρεψε εκατομμύρια άλλους σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες τα τελευταία τέσσερα και πλέον χρόνια.

Πηγή: ertnews.gr