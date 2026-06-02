Η Τότεναμ επανέρχεται για την απόκτηση του Σαβίνιο

Έχοντας αποφύγει τον εφιάλτη του υποβιβασμού η Τότεναμ έχει ξεκινήσει τον σχεδιασμό ενίσχυσής της για τη νέα σεζόν, με τον Σαβίνιο να βρίσκεται ψηλά στην μεταγραφική της λίστα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία, οι «Πετεινοί» δεν εγκαταλείπουν την προσπάθεια απόκτησης του 22χρονου μεσοεπιθετικού της Μάντσεστερ Σίτι και ετοιμάζονται να καταθέσουν την πρότασή τους.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός είναι θετικός στο ενδεχόμενο μετακόμισης στην Τότεναμ, αφού θα παίρνει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και πλέον το... μπαλάκι πέφτει στην Μάντσεστερ Σίτι.

Οι «Σίτιζενς» ζητούν ένα ποσό κοντά στα 70 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του Βραζιλιάνου εξτρέμ και περιμένουν την πρόταση της Τότεναμ για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για την μεταγραφή του.