Ο Τσάμπι Αλόνσο θέτει βέτο στην αποχώρηση του Ατσεαμπόνγκ από την Τσέλσι

Ο Ισπανός προπονητής των «μπλε» του Λονδίνου είναι αρνητικός στο ενδεχόμενο αποχώρησης του 20χρονου Άγγλου αμυντικού.

Ο Τζος Ατσεαμπόνγκ έκλεψε τις εντυπώσεις την φετινή σεζόν αρπάζοντας την ευκαιρία που πήρε, καταγράφοντας 30 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, δείχνοντας ότι είναι ένα ενδιαφέρον project.

Ο νεαρός μπακ που αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της Τσέλσι, έχει «κερδίσει» μάλιστα και τον Τσάμπι Αλόνσο, με τον Ισπανό προπονητή να θέτει βέτο σε ενδεχόμενη παραχώρησή του.

Ο Αλόνσο, θέλει να δώσει ρόλο βασικού στον Ατσεαμπόνγκ και παρά τον ενδιαφέρον που υπάρχει από αρκετές ομάδες, η Τσέλσι θα απαντήσει αρνητικά σε οποιαδήποτε πρόταση και αν δεχθεί.