Επίσημο: Με Ράχμαν Μπάμπα η αποστολή της Γκάνας για το Mundial

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Γκάνας, Κάρλος Κεϊρόζ ανακοίνωσε την αποστολή για το Mundial, με τον όνομα του Ράχμαν Μπάμπα να βρίσκεται στην λίστα.

Όπως αναμενόταν ο έμπειρος μπακ του ΠΑΟΚ, θα ταξιδέψει με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του, έχοντας την ευκαιρία να αγωνιστεί ξανά με την Εθνική Γκάνας μετά από τρία χρόνια.

Από τα ονόματα που συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή, ξεχωρίζει φυσικά ο Αντουάν Σεμένιο της Μάντσεστερ Σίτι, αλλά και ο Ινιάκι Ουίλιαμς της Αθλέτικ Μπιλμπάο, με την μεγάλη απουσία να είναι ο Κούντους, που τέθηκε νοκ άουτ λόγω τραυματισμού.

Αναλυτικά η αποστολή της Γκάνας:

Τερματοφύλακες: Μπέντζαμιν Ασάρε (Χαρτς οφ Όουκ), Λόρενς Ατί-Ζίγκι (Σεν Γκάλεν), Τζόζεφ Ανάνγκ (Σεντ Πάτρικς)

Αμυντικοί: Αμπντούλ Ράχμαν Μπάμπα (ΠΑΟΚ), Γκίντεον Μενσά (Οσέρ), Μάρβιν Σενάγια (Οσέρ), Αλιού Σεϊντού (Ρεν), Αμπντούλ Μουμίν (Ράγιο Βαγεκάνο), Ζερόμ Οπόκου (Μπασακσεχίρ), Γιόνας Ατζετέι (Βόλφσμπουργκ), Κόλο Όπονγκ Πέπρα (Νις), Ντέρικ Λούκασεν (Πάφος).

Μέσοι: Ελίσα Οβούσου (Οσέρ), Τόμας Παρτέι (Βιγιαρεάλ), Κουάσι Σίμπο (Οβιέδο), Αγκουστίν Μποάκι (Σεντ Ετιέν), Κάλεμπ Γιρένκι (Νόρτζελαντ), Αμπντούλ Φατάβου (Λέστερ), Καμαλντίν Σουλεμάνα (Αταλάντα).

Επιθετικοί: Κρίστοφερ Μπόνσου Μπα (Αλ Καντσίγια), Έρνεστ Νουάμα (Λιόν), Αντουάν Σεμένιο (Μάντσεστερ Σίτι), Μπράντον Τόμας-Ασάντε (Κόβεντρι), Πρινς Κουαμπένα Aντού (Πλζεν), Ινιάκι Ουίλιαμς (Αθλέτικ Μπιλμπάο), Τζόρνταν Αγιού (Λέστερ).