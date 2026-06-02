Μάριος Οικονόμου: Σήμερα η κηδεία του - Νεκροψία για τα αίτια του θανάτου του

Θλίψη έχει προκαλέσει ο τραγικός θάνατος του 34χρονου ποδοσφαιριστή, Μάριου Οικονόμου, ο οποίος κατέληξε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, χθες Δευτέρα (01/06) έπειτα από τροχαίο, ενώ οι τοπικές αρχές έδωσαν εντολή για διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα στα Ιωάννινα στις 17:00.

Ψάχνουν τα ακριβή αίτια του θανάτου του

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost, σήμερα θα διενεργηθεί νεκροψία, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια θανάτου του ποδοσφαιριστή, τα οποία αποδίδονται στις βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη κατά τη σύγκρουση έξω από το νοσοκομείο «Χατζηκώστα».

Παράλληλα, η Τροχαία Ιωαννίνων συνεχίζει τη συλλογή στοιχείων για την πλήρη διαλεύκανση του δυστυχήματος, ενώ σημειώνεται ότι στο ατύχημα ενεπλάκη και ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 63χρονος, ο οποίος έχει ήδη δώσει κατάθεση στις αρχές.

Οι έρευνες της αστυνομίας στρέφονται συγχρόνως και στον εντοπισμό επιπλέον αυτόπτων μαρτύρων που ενδεχομένως να ρίξουν περισσότερο «φως» στις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης.

Αυτή τη στιγμή, τόσο το αυτοκίνητο όσο και η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο Μάριος Οικονόμου έχουν μεταφερθεί σε ειδικό χώρο της Αστυνομίας ώστε να είναι στην διάθεση πραγματογνωμόνων.