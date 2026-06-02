Προανήγγειλε την παραμονή του στον ΠΑΟΚ ο Περσίδης

Με δηλώσεις του ο Νίκος Περσίδης προανήγγειλε ουσιαστικά την παραμονή του στον ΠΑΟΚ και τη νέα σεζόν.

Μιλώντας στην ΕΡΤ 3 ο Έλληνας φόργουορντ αναφέρθηκε στη φετινή πορεία της ομάδας και το όραμα για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με τον ίδιο πιθανότατα να αποτελεί μέλος του ΠΑΟΚ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ήταν πολύ γεμάτη χρονιά. Ο στόχος της καινούργιας διοίκησης ήταν η 3η θέση στην Ελλάδα και επιτεύχθηκε. Ο άλλος στόχος ήταν το ευρωπαϊκό, φτάσαμε πάρα πολύ κοντά και φέτος. Πήραμε πάρα πολλά από αυτό το ταξίδι. Συνεχίζεται ο σχεδιασμός για τη νέα χρονιά και θα δούμε.

Ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, οπότε όποιος παίκτης έρχεται είτε στην αρχή, είτε στα μέσα της χρονιάς, πρέπει να αποδείξει και να δώσει τον καλύτερο του εαυτό. Η ομάδα είχε στηθεί για να πρωταγωνιστήσει στο FIBA Europe Cup και στο ελληνικό πρωτάθλημα να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο ανταγωνιστικοί. Στα μέσα της χρονιάς που έγιναν κάποιες αλλαγές, υπήρξε ένα διάστημα προσαρμογής για τους νέους παίκτες. Θεωρώ ότι εν τέλει, δέσαμε αρκετά σαν ομάδα και πετύχαμε την τρίτη θέση.

Θα γίνουν αρκετές αλλαγές, εντός και εκτός γηπέδου. Και στις εγκαταστάσεις και σε πολλά άλλα πράγματα. Εμένα ο ΠΑΟΚ μου έχει δώσει την ευκαιρία και με έχει βοηθήσει πολύ να αναδειχθώ σαν παίκτης και να δείξω τι μπορώ να κάνω. Είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις. Θα το δείτε τις επόμενες ημέρες… Έχουμε μιλήσει με τον κόουτς Τρινκιέρι. Είμαι πολύ χαρούμενος που η ομάδα αναγνωρίζει τη φετινή μου προσπάθεια και θα δούμε τις επόμενες μέρες».