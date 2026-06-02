Καλαμάτα: Τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά, δεν άκουσαν τις κραυγές της μητέρας τους ενώ ήταν στο διπλανό δωμάτιο

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί σε ολόκληρη τη χώρα η άγρια δολοφονία μιας 39χρονης μητέρας δύο παιδιών στην Καλαμάτα που αποκαλύφθηκε χθες (1/6), με τον 41χρονο σύζυγό της να ομολογεί το φονικό στις Αρχές.

Ιδιαίτερα τραγική διάσταση στην υπόθεση δίνει το γεγονός ότι την ώρα του εγκλήματος μέσα στο διαμέρισμα βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών, τα οποία κοιμόντουσαν σε διπλανό δωμάτιο.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τα παιδιά δεν αντιλήφθηκαν τι συνέβη κατά τη διάρκεια της δολοφονίας, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό και βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας των Αρχών

Θα γίνουν τοξικολογικές στα παιδιά

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε τοξικολογικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τους είχε χορηγηθεί κάποια ουσία που ενδεχομένως εξηγεί το γεγονός ότι παρέμειναν σε βαθύ ύπνο μέχρι αργά το πρωί.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η ανακοίνωση της τραγικής είδησης αναμένεται να γίνει με τη συνδρομή παιδοψυχιάτρου και παρουσία της αδελφής του θύματος, ώστε να διασφαλιστεί η απαραίτητη ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών.

Μάλιστα από τις μέχρι τώρα καταθέσεις προκύπτει ότι τα παιδιά ήταν μπροστά σε πολλούς τσακωμούς του ζευγαριού.

Το χρονικό του φονικού

Η τραγωδία αποκαλύφθηκε λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν κάτοικοι της περιοχής επικοινώνησαν με την Άμεση Δράση, αναφέροντας ότι άκουσαν έντονες γυναικείες κραυγές και εκκλήσεις για βοήθεια από διαμέρισμα της πολυκατοικίας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί, οι οποίοι ενημερώθηκαν από γείτονες ότι οι φωνές είχαν σταματήσει λίγα λεπτά πριν από την άφιξή τους. Οι αστυνομικές δυνάμεις χτύπησαν την πόρτα του διαμερίσματος και ζήτησαν από τον ένοικο να ανοίξει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 41χρονος σύζυγος άνοιξε την πόρτα παρουσιάζοντας εμφανή ίχνη αίματος στα ρούχα του.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη 39χρονη νεκρή μέσα στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού. Οι Αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του άνδρα, ο οποίος λίγο αργότερα παραδέχθηκε την πράξη του κατά την προανάκριση.

Τι ισχυρίζεται ο 41χρονος

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο καθ’ ομολογίαν δράστης του άγριου φονικού φέρεται να υποστήριξε κατά την κατάθεσή του ότι υποψιαζόταν πως η 39χρονη σύζυγός του διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση, χωρίς ωστόσο να έχει αποδειχθεί ότι κάτι τέτοιο ήταν αλήθεια. Παράλληλα, παρουσίασε τη δική του εκδοχή για τις συνθήκες του εγκλήματος, αποδίδοντας στο θύμα την ευθύνη για την άγρια δολοφονία.

«Ξύπνησα και την είδα πάνω από το κεφάλι να κρατάει ένα μαχαίρι. Παλέψαμε, κατάφερα να της αρπάξω το μαχαίρι και τη σκότωσα», ήταν σύμφωνα με τις πληροφορίες τα πρώτα λόγια του 41χρονου στους αστυνομικούς.

Παράλληλα, ο 41χρονος φέρεται επίσης να δήλωσε ότι το ζευγάρι είχε συχνούς και έντονους καβγάδες.

Ωστόσο, υπάρχει μια λεπτομέρεια, η οποία φαίνεται να καταρρίπτει τους ισχυρισμούς του πως βρισκόταν σε άμυνα και πως η 39χρονη ήταν αυτή που του επιτέθηκε με μαχαίρι.

Αναλυτικότερα, αστυνομικές πηγές ανέφεραν στον Ant1, πως ο άνδρας δεν είχε αμυντικά τραύματα και θεωρούν πολύ πιθανό μετά την πράξη να τοποθέτησε το μαχαίρι στο χέρι του θύματος για να σκηνοθετήσει την σκηνή του εγκλήματος.

