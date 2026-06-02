Ταραχή στα τυλιχτά: Ο ΛεΠα ανοίγει σουβλατζίδικο στη Θεσσαλονίκη και υπόσχεται ποιότητα σε προσιτές τιμές

Ο Λευτέρης Πανταζής είναι έτοιμος να κάνει το επόμενο επιχειρηματικό βήμα του στη Θεσσαλονίκη, με ένα σουβλατζίδικο στην καρδιά της πόλης. Ο δημοφιλής τραγουδιστής φαίνεται πως έχει εντοπίσει τον χώρο που θα στεγάσει το νέο κατάστημα.

Στόχος του, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, είναι οι τιμές να είναι προσιτές για μια μέση οικογένεια και οι μερίδες χορταστικές.

Την αποκάλυψη έκανε η Κατερίνα Ζαρίφη μέσα από την εκπομπή «Buongiorno», παρουσιάζοντας το νέο εγχείρημα του τραγουδιστή, ο οποίος ετοιμάζεται να ανοίξει σουβλατζίδικο στη Θεσσαλονίκη. Ο Λευτέρης Πανταζής αισιοδοξεί ότι μελλοντικά θα καταφέρει να δημιουργήσει μια αλυσίδα καταστημάτων. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να πετύχει απόλυτα το πρώτο, που θα ανοίξει μέσα στο καλοκαίρι. Ο ίδιος και οι στενοί συνεργάτες του είναι αισιόδοξοι.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, στόχος του Λευτέρη Πανταζή είναι να δημιουργήσει ένα κατάστημα που θα προσφέρει ποιοτικό και χορταστικό φαγητό, σε μια εποχή που οι τιμές στην εστίαση έχουν αυξηθεί σημαντικά. Ο καλλιτέχνης είναι αισιόδοξος και πιστεύει πως θα κερδίσει το «στοίχημα» με τους πελάτες του.

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του, ο Λευτέρης Πανταζής έχει ασχοληθεί με διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει λανσάρει ακόμη και δική του σειρά κρασιών, επενδύοντας σε έναν χώρο που αγαπά ιδιαίτερα. Παράλληλα, έχει δώσει το όνομά του και σε άρωμα, αποδεικνύοντας πως αναζητά συνεχώς νέες προκλήσεις πέρα από το τραγούδι.

Δεν είναι άλλωστε λίγες οι φορές που έχει δηλώσει δημόσια πως του αρέσει να δημιουργεί και να επενδύει, αναζητώντας ευκαιρίες που μπορούν να εξελιχθούν σε επιτυχημένες επιχειρήσεις.

Το νέο σουβλατζίδικο στη Θεσσαλονίκη έρχεται να προστεθεί στη λίστα των δραστηριοτήτων του και ήδη έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς πολλοί αναρωτιούνται αν θα καταφέρει να σημειώσει επιτυχία και στον απαιτητικό χώρο της εστίασης.

«Ξέρετε, εμένα με βοήθησε πολύ η μάνα μου. Μου έλεγε: ”Όταν βγάζεις πέντε χιλιάρικα, θα κρατάς τα τρία και θα μου δίνεις τα δύο”. Όταν κάποτε τα χρειάστηκα, εκείνη τα ’χε στην άκρη, γιατί κανείς άλλος δεν μου έδωσε. Πρέπει να μην περιμένεις από κανέναν, να πατάς πάντα στα πόδια σου!

Ίσως εγώ δεν ξέχασα ποτέ εκείνο το κασελάκι, απ’ το οποίο ξεκίνησα, το καράβι το ”Latvia” ή και τα σκυλάδικα, όπως τα λέτε εσείς, που εγώ όμως τα λέω χώρους μαζικής διασκέδασης» είχε πει κάποτε σε συνέντευξή του ο Λευτέρης Πανταζής για το πώς από πάμφτωχος λουστράκος είναι σε θέση σήμερα να κάνει ακόμα και επενδύσεις.

