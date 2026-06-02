Πειραματικό χάπι διπλασίασε τον χρόνο επιβίωσης σε ασθενείς με τον πιο θανατηφόρο καρκίνο

Μία από τις πιο σημαντικές εξελίξεις στη θεραπεία του καρκίνου του παγκρέατος εδώ και δεκαετίες φέρνει ένα νέο στοχευμένο φάρμακο σε μορφή χαπιού, το οποίο σύμφωνα με τα αποτελέσματα μεγάλης κλινικής μελέτης σχεδόν διπλασιάζει τον χρόνο επιβίωσης ασθενών με προχωρημένη νόσο.

Τα ευρήματα, που παρουσιάστηκαν στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO) στο Σικάγο, προκαλούν αισιοδοξία στην επιστημονική κοινότητα, καθώς ο καρκίνος του παγκρέατος συγκαταλέγεται στις πιο επιθετικές και θανατηφόρες μορφές καρκίνου, με περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές και ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά επιβίωσης.

Το πειραματικό φάρμακο (δαραξονρασίμπη) έδειξε ότι μπορεί να αυξήσει τη μέση επιβίωση των ασθενών από περίπου 6,5 μήνες σε περισσότερο από 13 μήνες, ενώ παράλληλα συνδέεται με λιγότερες παρενέργειες σε σύγκριση με τη χημειοθεραπεία. Οι ειδικοί κάνουν λόγο για εξέλιξη που ενδέχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην αντιμετώπιση της νόσου και να ανοίξει τον δρόμο για νέες θεραπείες και σε άλλες μορφές καρκίνου.

Η μελέτη περιέλαβε περίπου 500 ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος. Όσοι έλαβαν το χάπι έζησαν κατά μέσο όρο 13,2 μήνες, έναντι μόλις 6,6 έως 6,7 μηνών για όσους υποβλήθηκαν σε χημειοθεραπεία. Παράλληλα, οι ασθενείς που έλαβαν το φάρμακο παρουσίασαν λιγότερες παρενέργειες.

"Τα αποτελέσματα αυτά αλλάζουν τα δεδομένα", δήλωσε η δρ. Ράτσνα Σροφ, επικεφαλής Ογκολογίας στο Κέντρο Καρκίνου του Πανεπιστημίου της Αριζόνα και ειδική της ASCO στους γαστρεντερικούς καρκίνους, η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη. "Βλέπουμε επίπεδα επιβίωσης που μέχρι σήμερα θεωρούνταν αδιανόητα", μεταδίδει ο Guardian.

Η ίδια αποκάλυψε ότι συγκινήθηκε όταν διάβασε τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Dana-Farber Cancer Institute της Βοστώνης.

"Έπειτα από 16 χρόνια θεραπείας ασθενών με καρκίνο του παγκρέατος, άρχισα να κλαίω μέσα στο ιατρείο. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική μελέτη για τους ασθενείς μας", ανέφερε χαρακτηριστικά. Ανάλογα ήταν και τα σχόλια της δρ. Τζούλι Γκρέιλοου, επικεφαλής ιατρικής της ASCO, η οποία χαρακτήρισε τη δαραξονρασίμπη "game changer" στη μάχη κατά της νόσου.

Πώς δρα το νέο φάρμακο

Το δαραξονρασίμπη στοχεύει την πρωτεΐνη Kras, η οποία τροφοδοτεί σχεδόν το σύνολο των περιπτώσεων καρκίνου του παγκρέατος. Η πρωτεΐνη αυτή ανήκει στην οικογένεια γονιδίων Ras, τα οποία μπορούν να στέλνουν συνεχώς σήματα ανάπτυξης και πολλαπλασιασμού στα καρκινικά κύτταρα, ακόμη και όταν αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει.

Περισσότερο από το 90% των ασθενών με την πιο συχνή μορφή καρκίνου του παγκρέατος, το παγκρεατικό πορογενές αδενοκαρκίνωμα (mPDAC), φέρει μεταλλάξεις στο γονίδιο Kras. Οι μεταλλάξεις αυτές οδηγούν σε υπερδραστηριότητα της πρωτεΐνης και κατ' επέκταση στην ανεξέλεγκτη ανάπτυξη του όγκου.

Η δαραξονρασίμπη ανήκει σε μια νέα γενιά φαρμάκων, γνωστών ως πολυεκλεκτικοί αναστολείς Ras(On), οι οποίοι μπορούν να απενεργοποιούν την πρωτεΐνη Kras ανεξάρτητα από τον τύπο της μετάλλαξης που φέρει ο ασθενής.

Ελπίδα για τους ασθενείς

Η Πόλα Χάνφορντ, διευθύνουσα σύμβουλος της βρετανικής οργάνωσης Pancreatic Cancer Action, χαρακτήρισε τα ευρήματα ως μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις που έχει δει ποτέ στον τομέα της θεραπείας του καρκίνου του παγκρέατος.

"Για πάρα πολλά χρόνια οι ασθενείς είχαν ελάχιστες θεραπευτικές επιλογές και εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά επιβίωσης. Το γεγονός ότι μια θεραπεία μπορεί να σχεδόν διπλασιάσει τον χρόνο επιβίωσης σε προχωρημένο στάδιο της νόσου είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό και δίνει πραγματική ελπίδα σε ασθενείς και οικογένειες".

Ωστόσο, η επόμενη μεγάλη πρόκληση είναι η γρήγορη πρόσβαση των ασθενών στις νέες θεραπείες.

Πηγή: thetoc.gr

