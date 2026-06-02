Στην Αθήνα για την ΑΕΚ ο Ζούμπκοβ - Περνάει ιατρικά 

Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ολεξάντρ Ζούμπκοβ για λογαριασμό της ΑΕΚ με την ολοκλήρωση της μεταγραφής του να μπαίνει στην τελική ευθεία.

Ο 29χρονος διεθνής Ουκρανός εξτρέμ έφτασε στην Ελλάδα και πλέον βρίσκεται σε διαδικασία ιατρικών εξετάσεων. Αν όλα πάνε καλά, ο ποδοσφαιριστής θα υπογράψει 4ετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο μέχρι το 2030 και ακολούθως θα ανακοινωθεί από την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ αποτελώντας το πρώτο μεταγραφικό χτύπημα για το εφετινό καλοκαίρι.

Θυμίζουμε πως το deal μεταξύ ΑΕΚ - Τράμπζονσπορ για τον Ολεξάντρ Ζούμπκοβ φαίνεται πως αγγίζει τα 6 εκατ. ευρώ, με την Ένωση να βάζει στη μηχανή της έναν μεσοεπιθετικό με μεγάλη ευχέρεια στο σκοράριρισμα και στη δημιουργία έχοντας όπως διαβάσατε από χθες 25 γκολ-34 ασίστ μόνο την τελευταία τριετία!

Αυτός είναι ο Ολεξάντρ Ζούμπκοβ

Ο Ολεξάντρ Ζούμπκοβ ανήκε στην Τράμπζονσπορ, η οποία τον απέκτησε από την Σαχτάρ τον Φεβρουάριο του 2025 έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με το Transfermarkt. Τη σεζόν που έφυγε κατέγραψε 37 συμμετοχές με 4 γκολ και 12 ασίστ, ενώ το 24/25 αγωνιζόμενος στο πρώτο μισό στην Σαχτάρ και το δεύτερο στην Τραπεζούντα είχε στο σύνολο τον εντυπωσιακό αριθμό των 15 γκολ και 10 ασίστ σε 41 παιχνίδια.

Συνολικά με τους Τούρκους μέτρησε 57 συμμετοχές με 12 γκολ και 16 ασίστ. Από εκεί και πέρα, με την Σαχτάρ αγωνίστηκε σε 107 παιχνίδια με απολογισμό 20 γκολ και 22 ασίστ, ενώ αγωνίστηκε και στην Φερεντσβάρος, κάνοντας αρκετά πήγαινε-έλα μεταξύ των Ούγγρων και των Ουκρανών, μετρώντας 19 γκολ και 23 ασίστ σε 110 παιχνίδια, έχοντας παρόμοιους αριθμούς και με τις δύο ομάδες. Παράλληλα, προφανώς και είναι και διεθνής με την Ουκρανία, έχοντας 45 συμμετοχές συμμετοχές με το εθνόσημο. Τέλος, στο παρελθόν ο Ζουμπκόφ έχει αγωνιστεί και στην ομάδα της Μαριούπολης στην Ουκρανία.