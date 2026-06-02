Τρεις Ιταλοί στα προημιτελικά του RG!

Τι κι αν ο Γιάνικ Σίνερ αποκλείστηκε πρόωρα στο Παρίσι; Η Ιταλία μπορεί ακόμα να ελπίζει σε κατάκτηση του τίτλου!

Και αυτό, διότι τρεις παίκτες της παραμένουν στο ταμπλό και η αλήθεια είναι συνεχίζουν με φιλοδοξίες την πορεία τους στη γαλλική πρωτεύουσα!

Τον ιταλικό θρίαμβο ολοκλήρωσε τα ξημερώματα ο Ματέο Αρνάλντι (Νο.104), που έκανε επική ανατροπή κόντρα στον Φράνσις Τιάφοου (Νο.22) και επικράτησε 7-6(5), 6-7(5, 3-6, 7-6(3), 6-4 μετά από απίστευτη μάχη διάρκειας 5 ωρών και 26 λεπτών!

Ο 25χρονος Ιταλός, που απέκλεισε τον Στέφανο Τσιτσιπά στον δεύτερο γύρο, έμεινε πίσω με 1-4 στο τέταρτο σετ και ο Αμερικανός σέρβιρε στο 40-15, αλλά κατάφερε να πάρει πίσω τα δύο μπρέικ, να φέρει το ματς στα ίσα στο τάι μπρέικ και να φτάσει στην τεράστια νίκη, σε ένα ματς που ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα.

Ο επόμενος αντίπαλός του είναι ο συμπατριώτης του Ματέο Μπερετίνι, ενώ σε εκείνη την πλευρά είναι και ο Φλάβιο Κομπόλι, που παίζει με τον Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι το δέκατο σερί Grand Slam που υπάρχει τουλάχιστον ένας Ιταλός στα προημιτελικά!

Τα άλλα ματς της οκτάδας, θυμίζουμε, είναι Μένσικ-Φονσέκα, Χόδαρ-Ζβέρεφ, τα οποία θα διεξαχθούν σήμερα.