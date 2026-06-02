Viral ο διανομέας που μάγεψε το κοινό στο μετρό Συντάγματος παίζοντας Μητροπάνο στο πιάνο (vid)

Οι επιβάτες που βρέθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (30/5) στον σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα ήρθαν αντιμέτωποι με μια ιδιαίτερη εικόνα.

Τις τελευταίες ημέρες έχει τοποθετηθεί, μετά τα εκδοτήρια εισιτηρίων, ένα πιάνο το οποίο είναι διαθέσιμο για όποιον επιθυμεί να καθίσει και να ερμηνεύσει ένα κομμάτι της επιλογής του.

Ανάμεσα σε όσους δοκίμασαν να παίξουν, ξεχώρισε ένας διανομέας, ο οποίος, φορώντας τη στολή της εργασίας του και έχοντας μαζί του το κράνος της μηχανής, κάθισε στο πιάνο και ερμήνευσε το τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου «Έρωτας αρχάγγελος». Η εμφάνισή του εντυπωσίασε τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι τον παρακολουθούσαν με μεγάλο ενδιαφέρον.

Πολλοί κατέγραψαν τη στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα και στη συνέχεια ανάρτησαν τα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου γνώρισαν μεγάλη απήχηση. Μάλιστα, μόνο το βίντεο με τη συγκεκριμένη ερμηνεία ξεπέρασε τις 500.000 προβολές στο TikTok.

Στη συνέχεια, ο ίδιος παρουσίασε και άλλα γνωστά ελληνικά και ξένα τραγούδια. Μεταξύ αυτών ήταν τα «Παράλληλη αγάπη», «Είπες» του Θοδωρή Φέρρη και «Φεγγάρι» της Νατάσας Θεοδωρίδου. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ερμηνείας του παρέμεινε απόλυτα προσηλωμένος, δείχνοντας πάθος για τη μουσική, ενώ παράλληλα έμοιαζε να απολαμβάνει ιδιαίτερα τη στιγμή.

Το ενδιαφέρον των περαστικών τράβηξε επίσης μια γυναίκα ντυμένη στα μαύρα, η οποία άφησε για λίγο τον καφέ της και κάθισε στο πιάνο, παίζοντας με ένταση και ενθουσιασμό.

Ακόμη, ένας άλλος άνδρας πήρε θέση στο πιάνο και έπαιξε το «Requiem for a Dream».

Πηγή: iefimerida.gr