«Πίεσε πολύ για να πάει στην ΑΕΚ ο Ζούμπκοφ»

Η ΑΕΚ είναι έτοιμη να κάνει δικό της τον διεθνή Ουκρανό εξτρέμ, έχοντας σύμμαχο και τον παίκτη στις διαπραγματεύσεις με την Τραμπζονσπόρ.

Όπως αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ, ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ πίεσε πολύ την ομάδα της Τραπεζούντας για να πάρει την μεταγραφή στην ΑΕΚ, αφενός για οικογενειακούς λόγους κι αφετέρου επειδή ήταν δυσαρεστημένος με την κατάσταση που επικρατούσε στον σύλλογο στο φινάλε της σεζόν.

Η απάντηση των Τούρκων ήταν ότι θα μπορούσε να φύγει εφόσον έφερνε μία πρόταση με χρήματα κοντά σε αυτά που δαπάνησαν για να τον αποκτήσουν από την Σαχτάρ (6 εκατ. ευρώ) πριν 1,5 χρόνο, όπως κι έγινε.

Ο διεθνής άσος αναμένεται σήμερα (2/6) στην Ελλάδα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση, η οποία θα δαπανήσει τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ για να τον κάνει δικό της.