Ποια ομάδα θα κατακτήσει το Μουντιάλ; Η Opta έχει την απάντηση!

Το Μουντιάλ 2026 θα είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία του θεσμού, καθώς για πρώτη φορά θα συμμετάσχουν 48 ομάδες και θα διεξαχθούν 104 αγώνες σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.
Η εταιρεία στατιστικών Opta πραγματοποίησε 10.000 προσομοιώσεις του τουρνουά μέσω του υπερυπολογιστή της, προκειμένου να εκτιμήσει τις πιθανότητες επιτυχίας κάθε εθνικής ομάδας.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η Ισπανία είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, με πιθανότητα 16,1%. Η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε διαθέτει ένα από τα πιο ποιοτικά και ισορροπημένα σύνολα της διοργάνωσης, με πρωταγωνιστές τον Λαμίν Γιαμάλ, τον Ρόδρι και τον Φεράν Τόρες. Ακολουθούν η Γαλλία με 13%, η Αγγλία με 11,2% και η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή με 10,4%, σχηματίζοντας την τετράδα των βασικών διεκδικητών.
Η Γαλλία στηρίζεται στην εμπειρία του Ντιντιέ Ντεσάν και στην εκτελεστική δεινότητα του Κιλιάν Μπαπέ, ενώ η Αγγλία παρουσιάζεται ιδιαίτερα δυνατή υπό τον Τόμας Τούχελ, με παίκτες όπως οι Χάρι Κέιν, Τζουντ Μπέλινγχαμ και Ντέκλαν Ράις. Η Αργεντινή, από την πλευρά της, ελπίζει ότι ο Λιονέλ Μέσι θα μπορέσει να την οδηγήσει σε μια ακόμη επιτυχημένη πορεία, έχοντας στο πλευρό του τους Λαουτάρο Μαρτίνες και Χουλιάν Άλβαρες.
Πίσω από τα τέσσερα μεγάλα φαβορί βρίσκονται η Πορτογαλία, η Βραζιλία και η Γερμανία. Η Πορτογαλία βασίζεται στον Κριστιάνο Ρονάλντο και τη δυναμική που απέκτησε μετά την κατάκτηση του Nations League, η Βραζιλία διαθέτει πλούσιο επιθετικό ταλέντο υπό την καθοδήγηση του Κάρλο Αντσελότι, ενώ η Γερμανία προσπαθεί να επιστρέψει στις επιτυχίες έπειτα από αρκετά χρόνια απογοητευτικών αποτελεσμάτων.
Ανάμεσα στις ομάδες που μπορούν να προκαλέσουν έκπληξη ξεχωρίζουν η Ολλανδία, η Νορβηγία, το Βέλγιο, η Κολομβία και το Μαρόκο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Νορβηγία, η οποία διαθέτει τους Έρλινγκ Χάαλαντ και Μάρτιν Έντεγκααρντ, ενώ το Μαρόκο θεωρείται η ισχυρότερη αφρικανική ομάδα μετά την εντυπωσιακή παρουσία του στο Μουντιάλ του 2022.
Όσον αφορά τις διοργανώτριες χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τις περισσότερες πιθανότητες για μια καλή πορεία, αν και η κατάκτηση του τίτλου θεωρείται δύσκολη. Το Μεξικό και ο Καναδάς αναμένεται να διεκδικήσουν κυρίως την πρόκριση στα νοκ άουτ.
Στο τουρνουά θα συμμετάσχουν για πρώτη φορά το Πράσινο Ακρωτήρι, το Κουρασάο, η Ιορδανία και το Ουζμπεκιστάν. Από αυτές τις ομάδες, οι περισσότερες πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση αποδίδονται στο Ουζμπεκιστάν και την Ιορδανία.