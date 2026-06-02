Ντε Λα Φουέντε: «Ο Γιαμάλ θα είναι έτοιμος για την πρεμιέρα του Μουντιάλ»

Το μεγάλο ερώτημα που απασχολεί τους ιθύνοντες της εθνικής Ισπανίας και τους φιλάθλους της «ρόχα» για το Μουντιάλ 2026, είναι η ετοιμότητα του Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος τραυματίσθηκε στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου.

Ο 19χρονος επιθετικός της Μπαρτσελόνα, αναμένεται να χάσει τους φιλικούς αγώνες εναντίον του Ιράκ (4 Ιουνίου) και του Περού (9 Ιουνίου). Ωστόσο, δεν αποκλείεται να είναι διαθέσιμος για τον αγώνα εναντίον του Πράσινου Ακρωτηρίου, που θα γίνει την Δευτέρα 15 Ιουνίου, όπως δήλωσε ο ομοσπονδιακός προπονητής, Λουίς Ντε Λα Φουέντε, μιλώντας στην ισπανική εφημερίδα «Mundo Deportivo»:

«Πρώτα απ' όλα, είμαστε πεπεισμένοι ότι θα βρίσκεται σε άριστη φόρμα. Είμαστε σε συνεχή επαφή με τους αρμόδιους, οι οποίοι μας ενημερώνουν καθημερινά για την πρόοδό του. Γνωρίζουμε ότι θα είναι στην καλύτερη δυνατή του φόρμα και θα τολμούσα να πω, ότι θα είναι έτοιμος για τον πρώτο αγώνα, αλλά θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την εξέλιξή της αποθεραπείας του».