Γιασικεβίτσιους: «Όταν παίζουμε καλά, οι οπαδοί μας υποστηρίζουν περισσότερο»

Ο Σάρας Γιασικεβίτσιους, μετά τη νίκη της Φενερμπαχτσέ απέναντι στην Αναντολού Εφές, τόνισε πως οι οπαδοί υποστηρίζουν περισσότερο την ομάδα όταν παίζουν καλά.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Υπήρχαν δύο διαφορετικές ιστορίες στο ματς. Ξεκινήσαμε πολύ άσχημα στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι παίκτες μου έδειξαν χαρακτήρα.

Σταδιακά κερδίσαμε μομέντουμ, πήραμε τον έλεγχο και κλειδώσαμε τη νίκη. Κάποιες φορές χρειάζεσαι ένα καλό σερί για να πάρεις τον έλεγχο, και το καταφέραμε.

Όταν παίζουμε καλά, οι οπαδοί μας υποστηρίζουν περισσότερο. Στο δεύτερο ημίχρονο, βελτιωθήκαμε και βελτιώθηκε και η ατμόσφαιρα. Οπότε δεν μπορούμε να παραπονεθούμε. Καταλαβαίνω πως είναι καλοκαίρι και για αυτό υπάρχουν λιγότεροι άνθρωποι στο γήπεδο για αυτό τον λόγο, αλλά περιμένουμε μεγαλύτερη υποστήριξη στο επόμενο ματς».