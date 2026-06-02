Τα τραπέζια στα νότια προάστια και ο φόβος του Μαξίμου για Σαμαρά

Στα νότια προάστια στήνεται το τελευταίο διάστημα ένα πιο ήσυχο αλλά αποτελεσματικό μοντέλο πολιτικής παρουσίας. Όχι αίθουσες και εκδηλώσεις, αλλά κλειστοί κύκλοι σε τραπέζια με συγκεκριμένους προσκεκλημένους. Εκεί όπου δεν γράφονται πρακτικά, αλλά χτίζονται επαφές.

Τα ραντεβού πολλαπλασιάζονται, οι συμμετοχές είναι επιλεγμένες και η παρουσία κυβερνητικών στελεχών λειτουργεί ως εγγύηση πρόσβασης. Το ζητούμενο δεν είναι η εικόνα, αλλά η απευθείας σύνδεση με τοπικά δίκτυα επιρροής.



Η κινητικότητα δεν είναι τυχαία, αλλά έχει έντονο προεκλογικό άρωμα. Πρόκειται για στοχευμένες επαφές με πρόσωπα που μετρούν στην τοπική εξίσωση, έξω από τη φασαρία της δημόσιας σφαίρας.

Οι προσκλήσεις είναι συνεχείς, η συμμετοχή αυξάνεται και τα τραπέζια λειτουργούν ως άτυποι κόμβοι συνεννόησης.

Εκεί δοκιμάζονται διαθέσεις, καλλιεργούνται ισορροπίες και κλείνονται μικρές «εκκρεμότητες».

