Τζούρτζεβιτς στο SDNA: «Τιμή μας να εκπροσωπούμε τον ΠΑΟΚ, το αφιερώνουμε στα παιδιά που χάθηκαν!»

Η Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς στο SDNA για την μαγική χρονιά του ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε μία φανταστική σεζόν στο ποδόσφαιρο γυναικών, στο οποίο κατέκτησε αήττητος το νταμπλ, παίζοντας κυριαρχική μπάλα και νικώντας κάθε αντίπαλό του.

Ένα από τα πιο ανερχόμενα πρότζεκτ του Ελληνικού ποδοσφαίρου που έχει καθιερωθεί ήδη από τα 19 της στον Δικέφαλο και την Εθνική ομάδα, η Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς, μίλησε στο SDNA για την υπέροχη χρονιά στα ασπρόμαυρα, τα συναισθήματά της για την κατάκτηση των δύο τροπαίων, ενώ ιδιαίτερη μνεία έκανε και στον κόσμο του ΠΑΟΚ για τα όσα έζησε στον τελικό κυπέλλου στο Αγρίνιο.

Αναλυτικά η συνέντευξη:

Πώς νιώθει μετά από μία σεζόν... μαραθώνιο όπου ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το νταμπλ:

«Νιώθω χαρούμενη και ευλογημένη που βρίσκομαι σε αυτή την ομάδα, ήταν πολύ πετυχημένη για εμάς αυτή η σεζόν, καταφέραμε να κατακτήσουμε τους δύο στόχους που θέσαμε εξ' αρχής, με εξαιρετική βαθμολογική συγκομιδή στο πρωτάθλημα αλλά και πολύ καλή πορεία στο κύπελλο».

Για το γεγονός ότι το ποδόσφαιρο γυναικών του ΠΑΟΚ έδωσε μία μεγάλη χαρά στον κόσμο της ομάδας μετά από μία δύσκολη χρονιά σε όλα τα επίπεδα:

«Το πρώτο μας μέλημα να κατακτήσουμε τους τίτλους ήταν που χάθηκαν οι φίλαθλοί μας και θέλαμε να το κάνουμε γι' αυτούς, να τους το αφιερώσουμε με τον δικό μας τρόπο, οι σκέψεις μας ήταν πάντα σε αυτούς και οφείλαμε να πετύχουμε. Είναι τιμή μας που εκπροσωπούμε αυτό το σήμα και τον σύλλογο και είμαστε πολύ χαρούμενες που δώσαμε μία χαρά στον κόσμο».

Για το μυστικό της επιτυχίας της φετινής ομάδας:

«Ακούγεται κλισέ, αλλά είναι η σκληρή δουλειά. Χωρίς αυτό, δεν μπορείς να καταφέρεις τίποτα. Θέλω όμως να σημειώσω και κάτι ακόμη. Είχαμε εξαιρετική χημεία μεταξύ μας και ξέραμε πως να αντιμετωπίσουμε κάθε κατάσταση μέσα στο γήπεδο. Τα καταφέραμε όλα με τον τρόπο που θέλαμε, φάνηκε και από τα αποτελέσματα, οπότε νομίζω τόσο οι καλές σχέσεις μέσα στην ομάδα όσο και η ποιότητα των παικτριών, έπαιξε τον δικό του ρόλο».

Πώς βίωσε την φετινή σεζόν όπου πέτυχε πολλά γκολ και καθιερώθηκε περισσότερο στην ομάδα:

«Η φετινή σεζόν ξεκίνησε δύσκολα για εμένα, δεν πήγαιναν τα πράγματα όπως ήθελα. Είχα τραυματισμούς και κάποιες δύσκολες στιγμές μέσα στην ημέρα μου, είχα όμως ανθρώπους που με στήριξαν να επανέλθω.

Δεν πιστεύω ότι έχω κάνει καλή σεζόν, για τα δικά μου δεδομένα τα στάνταρ είναι υψηλότερα, φυσικά στόχος μου είναι να βοηθάω την ομάδα και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θέλω χρόνο με τον χρόνο να γίνομαι καλύτερη και να αποδίδω καλύτερα. Σίγουρα όμως η σεζόν έκλεισε όπως την ονειρεύτηκα, με τους δύο τίτλους στην αγκαλιά μας».

Τι αισθάνθηκε όταν είδε στον τελικό κυπέλλου στο Αγρίνιο τόσο πολύ κόσμο από την πλευρά του ΠΑΟΚ:

«Το ότι ήρθε τόσος κόσμος από μακριά, είναι πραγματικά τιμή μας και δεν μπορώ να εκφραστώ σωστά γι' αυτό που αισθάνθηκα. Μας τίμησαν ιδιαίτερα με την παρουσία τους.

Χαρακτηριστικά όταν μίλησα με ένα παιδί από την Θύρα 4, μου είπε ότι οι ΠΑΟΚτσήδες θέλουν περιπέτεια και είναι κάτι που το γνωρίζω καλά, με το που ήρθανε στο γήπεδο και τους ακούσαμε να φωνάζουνε μας έδωσαν μεγάλο boost να τα δώσουμε όλα, πρώτα απ' όλα γι' αυτούς και μετά για τον εαυτό μας. Κάθε φορά που έχουμε οπαδούς στο γήπεδο είναι κάτι πολύ ξεχωριστό για εμάς, μας δίνει μεγάλη δύναμη. Είναι μεγάλο δώρο να είναι δίπλα μας».

Αν είναι απωθημένο για τον ΠΑΟΚ το βήμα παραπάνω στην Ευρώπη:

«Σίγουρα το σκεφτόμαστε και μάλιστα είναι ο πρώτος στόχος στη νέα σεζόν, μιας και τα προκριματικά του Champions League είναι τον Αύγουστο. Έχουμε χρόνο να προετοιμαστούμε γι' αυτά τα μεγάλα παιχνίδια γιατί θέλουμε να κάνουμε το βήμα παραπάνω. Θέλουμε να το καταφέρουμε γιατί είναι κάτι καινούριο και μπορεί να γραφεί στην ιστορία του ΠΑΟΚ».

Προσθέτει στην Ηλέκτρα ένα παραπάνω βάρος το γεγονός ότι η φανέλα στο πίσω μέρος γράφει Τζούρτζεβιτς, λόγω και του πατέρα σου Μίλαν και της σχέσης του με τον ΠΑΟΚ;

«Δεν μπορώ να πω ότι νιώθω πίεση ως προς το επίθετό μου, πιο πολύ ένας προσωπικός εγωισμός να έχει μία συνέχεια αυτό το όνομα στον ΠΑΟΚ. Ξέρω ότι υπάρχει μία αναγνωρισιμότητα για εμένα λόγω του μπαμπά, που έχει κάνει κάποια πράγματα στον ΠΑΟΚ και άφησε το αποτύπωμά του στον σύλλογο, θέλω να κάνω το ίδιο και να θυμούνται ως μία αθλήτρια που πέτυχε πράγματα με την ομάδα και τα έδωσε όλα γι' αυτήν».

Τέλος, η Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς μίλησε και για την Εθνική ομάδα και για το παρθενικό της γκολ με τα γαλανόλευκα:

«Ήταν κάτι πολύ σημαντικό και όμορφο για εμένα, το να σκοράρω στην Κρήτη μπροστά στους Έλληνες το πρώτο μου γκολ. Στοχεύουμε ψηλά με την Εθνική, έχουμε πολύ καλές παίκτριες στην ομάδα, εξαιρετικό ρόστερ, θέλουμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω, ειδικά μετά την άνοδό μας στην League B όπου θα παίξουμε με καλύτερους αντιπάλους και μπορούμε να εξελιχθούμε περαιτέρω».