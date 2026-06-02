Καλαμάτα: «Η Βασιλική είχε ψεύτικο προφίλ γιατί ο Άγγελος την ζήλευε» λέει φίλη της 39χρονης

«Είχε ψεύτικο προφίλ γιατί ο Άγγελος την ζήλευε. Η Βασιλική ήταν ένα απ’ τα καλύτερα παιδιά, ήταν γεμάτη ζωή και χαμόγελο» λέει φίλη του 39χρονου θύματος της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα τα ξημερώματα της Δευτέρας (1.6.26).

Μουδιασμένοι παραμένουν οι κάτοικοι της Καλαμάτας από τη στυγερή γυναικοκτονία με θύμα την 39χρονη μητέρα των δύο κοριτσιών ηλικίας 6 και 10 ετών μέσα στο διαμέρισμα στο οποίο διέμενε μαζί με τον άντρα της. Από εχθές που έγινε γνωστή η είδηση φίλοι και συγγενείς του ζευγαριού παραμένουν βυθισμένοι στη θλίψη και δεν μπορούν να το συνειδητοποιήσουν.

Φίλη της 39χρονης μιλάει στο newsit.gr για την αδικοχαμένη Βασιλική λεγοντας ότι ήταν ενας υπεροχος άνθρωπος.

«Η Βασιλική ήταν ένα απ’ τα καλύτερα παιδιά. Ήταν ένα παιδί γεμάτο ζωή, γεμάτο χαμόγελο. Είχε δύο υπέροχα πλασματάκια. Ανήκε στις χαριστικές ομάδες που έχουμε εδώ στην Καλαμάτα. Δεν μας έδειξε ποτέ μα ποτέ ότι υπήρχαν προβλήματα με τον Άγγελο στο σπίτι της. Τον Άγγελο, δυστυχώς, 18 χρόνια που είμαι στην Καλαμάτα τον γνώριζα γιατί ήταν ο πρώτος μου λογιστής που είχα απευθυνθεί. Φαινόταν από την αρχή ότι ήταν πολύ μυστήριος, πολλά τηλέφωνα στο χέρι, πολλά πράγματα», λέει η φίλη της στο newsit.gr.

Ο 41χρονος φαίνεται να ζήλευε την γυναίκα του και δεν άφηνε την 39χρονη να έχει social media ενώ πολλές φορές δεν της επέτρεπε να συναντηθεί με γνωστούς της.

«Τη γνώρισα πάντα με ένα χαμόγελο, οπότε δεν μπορούσε να καταλάβει κανένας το τι πέρναγε. Ήξερε να κρύβει καλά τα συναισθήματά της. Στίγματα δεν είχαν δείξει. Τώρα αυτά που λένε οι γείτονες, τον τελευταίο μήνα και τέτοια, τόσο καιρό δηλαδή που μένανε εκεί πέρα που μένανε, δεν ακούγανε κάτι; Η Βασιλική είχε ψεύτικο προφίλ γιατί δεν την άφηνε ο Άγγελος να έχει προφίλ. Τη ζήλευε. Έλεγε ψέματα ότι έχει γκόμενους. Η Βασιλική ήταν ένα κορίτσι το οποίο ήταν γυμναστήριο, σχολή χορού, να ασχολείται με τα παιδιά της και τίποτα περισσότερο», αναφέρει.

Μια ακόμα φίλη μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook θέλησε να αποχαιρετήσει την δικής Βάσω με γράφοντας «δεν σου άξιζε τέτοιος θάνατος, ήσουν δυνατή ειχες ολόκληρη ζωή μπροστά σου».

Η άτυχη 39χρονη πέρα από το χορό που της άρεσε πολύ και πήγαινε τρεις φορές την εβδομάδα σε σχολή χορού, ήταν και μέλος σε ομάδες που είχαν δημιουργήσει μαμάδες στην Καλαμάτα για να μπορούν να βοηθάνε η μια την άλλη.

Από χθες σε αυτές τις ομάδες τα μηνύματα για την 39χρονη της έχουν κατακλύσει.

Το newsit.gr παρουσιάζει μερικά από αυτα τα μηνύματα. «Κορίτσι μου τόσες φορές μου είχες ζητήσει βοήθεια και στην έδωσα απλόχερα τώρα γιατί δεν μου μίλησες», αναφέρει σε ένα από αυτά.

Ένα άλλο μέλος της ομάδας αναφέρει: «Με το που συνειδητοποίησα ότι είσαι εσύ πάγωσα. Η απουσία της μάς υπενθυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο ότι η βία δεν είναι κάτι μακρινό που συμβαίνει “κάπου αλλού”. Μπορεί να αγγίξει τη δική μας γειτονιά, τη δική μας παρέα, τους δικούς μας ανθρώπους. Αυτές τις μέρες ας κρατήσουμε στη σκέψη μας την ίδια και την οικογένειά της. Και ας δεσμευτούμε ότι θα συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με σεβασμό, ενσυναίσθηση και μηδενική ανοχή σε κάθε μορφή βίας».

«Κορίτσι μου, τόσες φορές μου είχες ζητήσει βοήθεια και στην έδωσα απλόχερα, τώρα γιατί δεν μου μίλησες; Το ίδιο θα έκανα κι πάλι για να σε σώσω. Όταν συνειδητοποίησα ότι είσαι εσύ πάγωσα, όλη μέρα είμαι στα χαμένα…» αναφέρει.

