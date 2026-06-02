Με Γκεόργκε Χάτζι η Ρουμανία, τελευταίο τεστ για την Γκάνα πριν το Μουντιάλ

Στην Τιφλίδα η Γεωργία υποδέχεται τη Ρουμανία σε φιλικό παιχνίδι, με τους φιλοξενούμενους να έχουν νέο προπονητή, τον Γκεόργκε Χάτζι. Στο Κάρντιφ, η Ουαλία φιλοξενεί την Γκάνα, στο τελευταίο φιλικό των Αφρικανών, που προκρίθηκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Από δύο γκολ και πάνω είχαν τα 6 έως τώρα παιχνίδια της Γεωργίας κόντρα στη Ρουμανία.

Τον πέμπτο χρόνο του στον πάγκο της Γεωργίας διαγράφει ο 49χρονος Βίλι Σανιόλ, ο οποίος έχει καταφέρει να οδηγήσει την ομάδα σε ένα Euro και φιλοδοξεί τώρα για μια νέα καλή πορεία στο Nations League, όπου το φθινόπωρο θα αντιμετωπίσει τις Βόρεια Ιρλανδία, Ουγγαρία και Ουκρανία. Για την ώρα θα δώσει δύο φιλικά, με Ρουμανία και Μπαχρέιν, έχοντας στην αποστολή της παίκτες έμπειρους από μεγάλα πρωταθλήματα. Ανάμεσά τους και ο Κβαρατσκέλια, προσφάτως πρωταθλητής Ευρώπης με την Παρί Σεν Ζερμέν, ο οποίος μάλιστα ζήτησε να βρίσκεται στην αποστολή. Με 6 παίκτες της πρωταθλήτριας Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα και 4 της 5ης Ραπίντ Βουκουρεστίου στις κλήσεις του, ο Γκόεργκε Χάτζι επιστρέφει για 2η φορά στον πάγκο της Ρουμανίας, μετά και τον θάνατο του Μίρτσεα Λουτσέσκου, ο οποίος καθοδηγούσε την ομάδα μέχρι και πριν από δύο μήνες. Στην αποστολή βρίσκεται και ο πρωταθλητής Ελλάδας με την ΑΕΚ, Ράζβαν Μάριν. Η νέα αρχή για τη βαλκανική ομάδα πιθανόν να συνδυαστεί και με ένα θετικό αποτέλεσμα στην πρωτεύουσα της Γεωργίας, σε ένα ματς που μπορεί να σκοράρουν και οι δύο αντίπαλοι.

Με επετειακές εμφανίσεις για τη συμπλήρωση των 150 ετών από την ίδρυση της ομοσπονδίας θα παρουσιαστεί στο αποψινό φιλικό η Ουαλία, η οποία παραμένει αήττητη εδώ και 4 ματς. Νίκησε 1-0 το Λίχτενσταϊν και 7-1 τη Βόρεια Μακεδονία και στη συνέχεια έπαιξε στα μπαράζ για πρόκριση στο Μουντιάλ όπου έχασε στα πέναλτι από τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη. Ακολούθησε το εντός έδρας φιλικό 1-1 με τη Βόρεια Ιρλανδία. Αποθεραπεύτηκε και επιστρέφει ο αμυντικός της Μπέρνλι, Ρόμπερτς. Στην Πρέμιερ Λιγκ και στην Τσάμπιονσιπ της Αγγλίας αγωνίζονται όλοι οι παίκτες της αποστολής. Ένα καλό αποτέλεσμα θα αναζητήσει η Γκάνα στην Ουαλία πριν από την έναρξη των υποχρεώσεών της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, δεδομένου ότι ηττήθηκε στους 5 τελευταίους αγώνες της, από Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Αυστρία, Γερμανία και Μεξικό. Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, Σεμένιο (21 γκολ φέτος), αποτελεί ένα από τα δυνατά χαρτιά του Κάρλος Κεϊρός, ο οποίος υπολογίζει και στον αμυντικό του ΠΑΟΚ, Μπαμπά.

Από θετικό σερί αποτελεσμάτων έρχεται η Ουαλία, τελευταίο τεστ για την Γκάνα πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το «Χ» μοιάζει αρκετά πιθανό αποτέλεσμα για το παιχνίδι.

