«Για τέσσερα χρόνια στη Ρεάλ ο Κονατέ»

Η «βασίλισσα» σύμφωνα με την «AS» θα αποκτήσει τον μέχρι πρότινος άσο της Λίβερπουλ.



Τις βαλίτσες του για την Ισπανία ετοιμάζει ο Κονατέ.

Ο Γάλλος αμυντικός που πριν από δύο ημέρες έμεινε ελεύθερος από τη Λίβερπουλ, σύμφωνα με δημοσίευμα της «AS» έχει συμφωνήσει με τη Ρεάλ που θα είναι ο επόμενος σταθμός στην ποδοσφαιρική του του καριέρα.

Ο Κονατέ έπειτα από πέντε χρόνια στην Αγγλία, αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο με τη Ρεάλ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Το μόνο που απομένει είναι να διεξαχθούν οι εκλογές για την προεδρία στον ισπανικό σύλλογο και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί η απόκτηση του 27χρονου άσου.