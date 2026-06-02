Μήτογλου: «Έχουμε έξτρα κίνητρο, θα πέσουν κορμιά» - Τι είπε για την επίσκεψη Γιαννακόπουλου

Ο Ντίνος Μήτογλου στις δηλώσεις του πριν από τον πρώτο τελικό της Stoiximan GBL του Παναθηναϊκού κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (3/6, 21:00) στάθηκε στη δίψα για πρωτάθλημα που υπάρχει στο «τριφύλλι».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τον Ολυμπιακό, έχουμε παίξει τόσες φορές. Γνωρίζουμε επίσης τα προτερήματά μας. Τα μελετήσαμε και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε εναντίον του. Το εκτός έδρας παιχνίδι είναι πρόκληση για εμάς και έξτρα κίνητρο».

Για την επίσκεψη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στην προπόνηση της Δευτέρας: «Εχω να πω για αυτό ότι διοίκηση και ομάδα είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία. Θα ήθελα ό,τι έχει αναφερθεί στην προπόνηση να μείνει εντός των τεσσάρων γραμμών και των αποδυτηρίων. Σίγουρα απαίτησε κάποια πράγματα που ήταν απόλυτα κατανοητά και φυσιολογικά. Έχουμε έναν στόχο που θέσαμε όλοι μαζί και θα κάνουμε τα πάντα για να τον κατακτήσουμε».

Για τις απουσίες: «Βρισκόμαστε στο τέλος της σεζόν, οι καταπονήσεις είναι μέρος του παιχνιδιού. Είναι ατυχές. Θα μιλήσω για εμάς, ο Σλούκας και ο Ρογκαβόπουλος είναι μεγάλες απουσίες αλλά πρέπει να προσαρμόσουμε το πλάνο μας όπως το έχουμε κάνει. Είναι ξεκάθαρα θέμα θέλησης».

Για τη ψυχολογία μετά την κατάκτηση του Ολυμπιακού στην Euroleague: «Είναι ξεκάθαρα σκληρή δουλειά, έχουμε την εμπειρία για αυτές τις καταστάσεις. Οι τελικοί είναι κάτι διαφορετικό, είναι θέμα ενέργειας, θέλησης και ποιος θα είναι καλύτερα προετοιμασμένος».

Για το που θα κριθεί η σειρά: «Είναι θέμα κινήτρου όπως είπα. Θα πέσουν κορμιά, θα γίνουν μάχες. Ο πιο σκληρός θα επιβιώσει».