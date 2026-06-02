Ο Ριμπάλτα συνεχίζει να σολάρει και τον ανταγωνισμό σοκάρει

Ο Βασίλης Βέργης γράφει για τον Χαβιέ Ριμπάλτα και τις γρήγορες κινήσεις που έκανε ώστε να κλείσει στην ΑΕΚ τον Ολεξάντερ Ζουμπκόφ.

Όταν από τους τελευταίους μήνες του 2025 έγραφα σε τούτο το site ότι η ΑΕΚ έχει δημιουργήσει ένα σπουδαίο ποδοσφαιρικό πρότζεκτ το οποίο έχει μεγάλο παρόν και μέλλον, κάποιοι ''ξυπνητζήδες'' του πληκτρολογίου έσπευσαν να ειρωνευτούν προσθέτοντας τη γνωστή... ελληναριά "να δούμε τι θα λέτε όταν η ΑΕΚ δεν θα πάρει το πρωτάθλημα". Κι αυτό γιατί έχουν μάθει να σκέφτονται με το "δοκάρι και μέσα, ήρωες", "δοκάρι και έξω, άσχετοι".

Ανέφερα εκείνες τις εποχές αρκετές φορές ότι το πρότζεκτ της ΑΕΚ είχε ήδη δικαιωθεί ανεξάρτητα αν στη σεζόν που έληξε κατακτούσε ή όχι το πρωτάθλημα. Απλούστατα επειδή λειτουργούσε απόλυτα ποδοσφαιρικά: 1. Ο Μάριος Ηλιόπουλος μοίρασε διακριτούς ρόλους σε ανθρώπους που γνωρίζουν τη δουλειά και τους θωράκισε με απόλυτα εμπιστοσύνη δίνοντας τους γήπεδο να παίξουν. Νο1 σε αυτό, ο αθλητικός διευθυντής Χαβιέ Ριμπάλτα. 2. Ο αθλητικός διευθυντής προσέλαβε τον κατάλληλο προπονητή και ταυτόχρονα προχώρησε στις μεταγραφές δίχως αυτές να γίνουν σίριαλ. Μία έγινε (Ντέσερς) και ουδέποτε ολοκληρώθηκε από τον Ισπανό. 3. Ο προπονητής υλοποίησε το πρότζεκτ με εξαιρετική συνέπεια λόγων -έργων που στο φινάλε επιβραβεύθηκαν με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και σχεδόν την ίδια στιγμή με την κούπα ο Μάρκο Νίκολιτς δημόσια μίλησε για την ΑΕΚ της "νέας μέρας". Εκείνης που έχει μπροστά το μεγάλο κίνητρο της συμμετοχής στο Champions League και πρέπει να μπολιάσει το πρωταθληματικό της ρόστερ με σημαντικούς παίκτες ώστε να διευρύνει την ποιότητα και να μπορεί να ανταποκριθεί σε Ελλάδα και Ευρώπη στο πιο υψηλό επίπεδο, ακόμη κι αν αυτό είναι η League Phase του Europa League. Ο Νίκολιτς μίλησε με τέτοιο τρόπο που οι περισσότεροι κατάλαβαν ότι το πλάνο της δεύτερης απαιτητικής σεζόν ΗΔΗ δουλεύεται.

Θα περίμεναν κάποιοι ότι η ΑΕΚ δεν "καίγεται" να κάνει πρώτη τις κινήσεις ενίσχυσης. Οτι προηγούνται ο Παναθηναϊκός που πρέπει να προχωρήσει ξανά σε μεγάλη αναδόμηση στο ρόστερ, ο ΠΑΟΚ ο οποίος ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει δημόσια (!) αν ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα συνεχίσει στον πάγκο του και ο Ολυμπιακός που θέλει να κάνει πάνω από 10 μεταγραφές αλλά τώρα θα τρέχει και στην Ευρώπη για να καταγγείλει την ΕΠΟ για την παραμονή του Λανουά!

Κι όμως η ΑΕΚ άφησε τον ανταγωνισμό και πάλι πίσω στην αφετηρία. Μόλις την 1η Ιουνίου ο Ριμπάλτα, με τον γνωστό τρόπο "δουλεύω κάτω από τα ραντάρ", ολοκλήρωσε μία ακριβή μεταγραφή για την οποία άπαντες μιλούν με τα καλύτερα λόγια. Ο Ολεξάντερ Ζουμπκόφ έρχεται για να είναι "Ο Κοϊτά της δεξιάς πλευράς". Αριστεροπόδαρος, με τρομερή έφεση στις ασίστ, παίκτης ομάδας και με καριέρα γεμάτη από τίτλους και εξαιρετικά στατιστικά.

Με τη μέθοδο Ριμπάλτα "ξεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε", η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την πρώτη της μεταγραφή από εκείνες που θέλει να την ανεβάσουν επίπεδο, την ίδια ώρα που ο ανταγωνισμός την... κοιτάζει. Σωστότερα, διαπραγματεύεται, τα ονόματα πέφτουν βροχή στον Τύπο, αλλά για την ώρα το μέλι δεν συνοδεύεται από τηγανίτα. Προφανώς και οι άλλοι τρεις θα κάνουν μεταγραφές. Κάποιες εκ των οποίων θα είναι "βαριές", ίσως και "αεροδρομίου".

Το θέμα όμως εδώ είναι η οργάνωση. Και ο Ριμπάλτα σε αυτό το επίπεδο δείχνει να σολάρει. Πέρυσι στις επιλογές του άξονά του χτίστηκε η πρωταθληματική ΑΕΚ: Ρέλβας, Μάριν, Γιόβιτς και Βάργκα. Προφανώς -όπως συμβαίνει παντού- κάποιες μεταγραφές (Γκρούγκιτς, Πενράις) δεν του βγήκαν. Κάποιες άλλες (Γκεοργκίεφ, Σαχαμπό) περιμένουμε να τις δούμε. Όμως αυτές που του βγήκαν έβαλαν φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους στην σπουδαία σεζόν της Ενωσης.

Τα πράγματα είναι απλά. Η ΑΕΚ έμαθε να λειτουργεί απολύτως ποδοσφαιρικά. Δεν πήρε το πρωτάθλημα, καβάλησε το καλάμι και άρχισε να ψάχνει για... Μαρσιάλ και Λαμέλα. Αθλητικός διευθυντής και προπονητής θέλουν "4 νέους Βάργκα" σε κομβικές θέσεις. Ο ένας (Ζουμπκόφ) ήδη ήρθε στην Αθήνα. Προτού καν τον πάρουμε χαμπάρι. Κάπως έτσι θα γίνει και με τους άλλους.

Ο Ριμπάλτα δείχνει πως βρίσκεται πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Δεν έχει "στόχους", δεν έχει "σενάρια". Παρουσιάζει ολοκληρωμένες μεταγραφικές δουλειές!