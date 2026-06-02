Αλλαγή στους ξένους στον Παναθηναϊκό: Μέσα ο Φαρίντ, εκτός ο Γκριγκόνις

Αλλαγή στη λίστα των ξένων στον Παναθηναϊκό ενόψει των τελικών της Stoiximan GBL με τον Κένεθ Φαρίντ να παίρνει τη θέση του Μάριους Γκριγκόνις.

Το «τριφύλλι» είχε ακόμα μία αλλαγή πριν τους τελικούς του πρωταθλήματος και περίμενε να δει την κατάσταση του Φαρίντ, με τον Αμερικανό σέντερ να ξεπερνάει το πρόβλημα τραυματισμού που είχε από το Game 5 με τη Βαλένθια και να τίθεται στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν.

Έτσι ο Παναθηναϊκός προχώρησε στην αλλαγή που είχε στη διάθεσή του, βάζοντας τον Φαρίντ στη λίστα των ξένων κι αφήνοντας εκτός τον Γκριγκόνις, που ουσιαστικά ολοκλήρωσε την παρουσία του στους «πράσινους», αφού θα συνεχίσει στη Ζαλγκίρις.

Το «τριφύλλι» πριν τους ημιτελικούς με τον ΠΑΟΚ είχε αλλάξει τον Τσέντι Όσμαν με τον Φαρίντ, που ακόμα ήταν σε διαδικασία ανάρρωσης, με τον Αμερικανό σέντερ πλέον να παίρνει τη θέση του Γκριγκόνις και να πλαισιώνει τον Ματίας Λεσόρ στη θέση «5».

Έτσι πλέον η λίστα των ξένων του Παναθηναϊκού ενόψει της σειράς των τελικών της Stoiximan GBL αποτελείται από τους Τσέντι Όσμαν, Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ, Κένεθ Φαρίντ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Τι Τζέι Σορτς.

Και υπενθυμίζουμε πως από τους 8 ξένους σε κάθε τελικό στην 12άδα θα είναι 6 εξ αυτών. Επιπλέον στο «τριφύλλι» μένει να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τον Κώστα Σλούκα για να διαμορφωθεί η 6άδα ενόψει του Game 1 στο ΣΕΦ.