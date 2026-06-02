Απόλλων Πατρών: Κατέθεσε φάκελο για wild card στην Elite League

Πράξη τα λεγόμενά της έκανε η διοίκηση του Απόλλωνα Πατρών, καταθέτοντας επίσημα φάκελο στην ΕΟΚ για wild card και συμμετοχή της ομάδας στην Elite League της νέας σεζόν.

Ο πρόεδρος του Απόλλωνα, Ιωάννης Χριστόπουλος είχε γνωστοποιήσει την πρόθεση της διοίκησης για την συγκεκριμένη κίνηση στην απολογιστική συνέντευξη Τύπου της ομάδας την προηγούμενη εβδομάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η διοίκηση του Α.Σ. Απόλλων Πατρών ενημερώνει το φίλαθλο κοινό της ομάδας μας ότι κατατέθηκε επίσημα στην ΕΟΚ η υποψηφιότητά μας για τη χορήγηση ειδικής άδειας συμμετοχής στην Elite League.

Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην αρμόδια επιτροπή της ομοσπονδίας, είμαστε βέβαιοι πως η αξιολόγηση όλων των αιτήσεων θα γίνει με απόλυτη αντικειμενικότητα, και διαφάνεια βάσει των αυστηρών κριτηρίων και των απαιτήσεων που ορίζει η σχετική προκήρυξη.

Η προοπτική αυτή μας γεμίζει με βαθιά αισιοδοξία και πίστη για το μέλλον του συλλόγου μας».