Απόλλων Πατρών: Κατέθεσε φάκελο για wild card στην Elite League

Ο πρόεδρος του Απόλλωνα, Ιωάννης Χριστόπουλος είχε γνωστοποιήσει την πρόθεση της διοίκησης για την συγκεκριμένη κίνηση στην απολογιστική συνέντευξη Τύπου της ομάδας την προηγούμενη εβδομάδα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η διοίκηση του Α.Σ. Απόλλων Πατρών ενημερώνει το φίλαθλο κοινό της ομάδας μας ότι κατατέθηκε επίσημα στην ΕΟΚ η υποψηφιότητά μας για τη χορήγηση ειδικής άδειας συμμετοχής στην Elite League.
Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην αρμόδια επιτροπή της ομοσπονδίας, είμαστε βέβαιοι πως η αξιολόγηση όλων των αιτήσεων θα γίνει με απόλυτη αντικειμενικότητα, και διαφάνεια βάσει των αυστηρών κριτηρίων και των απαιτήσεων που ορίζει η σχετική προκήρυξη.
Η προοπτική αυτή μας γεμίζει με βαθιά αισιοδοξία και πίστη για το μέλλον του συλλόγου μας».