Επίσημη η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό! (pic)

Ο Κώστας Φορτούνης επέστρεψε με κάθε επισημότητα στον Ολυμπιακό και στο «αγαπημένο» του Λιμάνι, εκεί όπου ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά και φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού!

Ο Έλληνας άσος δεν έκρυψε ποτέ την επιθυμία του να επιστρέψει στον Ολυμπιακό για να κλείσει στο «Καραϊσκάκης» την σπουδαία του καριέρα και αυτά τα δυο χρόνια που ήταν εκτός Ελλάδας είχε διαρκώς επαφές με τους ανθρώπους του συλλόγου, ενώ επισκεπτόνταν και το προπονητικό κέντρο του Ρέντη.

Μάλιστα είδε και από κοντά αρκετούς αγώνες του Ολυμπιακού στο φαληρικό γήπεδο, όταν φυσικά του το επέτρεπαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του.

Ο Κώστας Φορτούνης αποτελεί προσωπική επιθυμία του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για να επιστρέψει στον Ολυμπιακό και να ηγηθεί της νέας προσπάθειας των «ερυθρόλευκων», μετά την αποτυχημένη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Οι Πειραιώτες με ανάρτηση τους στα social media νωρίτερα, προαννήγειλαν την μεγάλη επιστροφή του Φορτούνη στον Ολυμπιακό με ένα βίντεο που απεικονίζει το νούμερο 7 που φόραγε κατά την θητεία του στην ομάδα και το «επέστρεψε σπίτι του» πάνω από τη φανέλα.

Τη φετινή σεζόν, ο 33χρονος μεσοεπιθετικός σημείωσε 10 γκολ και έδωσε 12 ασίστ σε 30 αγώνες με τη φανέλα της Αλ Καλίτζ στη Σαουδική Αραβία.

Καλώς ήρθες σπίτι σου Κώστα! ✍🏻🔴⚪️ pic.twitter.com/N47UoPp2Hk — Olympiacos FC (@olympiacosfc) June 2, 2026

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Κώστα Φορτούνη, δύο χρόνια μετά τη μεγαλειώδη στιγμή κατά την οποία ως αρχηγός σήκωσε το UEFA Europa Conference League.

Ο «Φόρτου» φόρεσε την «ερυθρόλευκη» φανέλα με το Νο7 στην πλάτη και επιστρέφει στον Θρύλο, με τον οποίο από το 2014 έως το 2024 πραγματοποίησε 343 συμμετοχές, με απολογισμό 94 γκολ και 106 ασίστ!

Τη δεκαετία που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό κατέκτησε έξι Πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα και ασφαλώς το Ευρωπαϊκό!

Κώστα, καλώς όρισες στο σπίτι σου».